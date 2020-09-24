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「人生100年時代」來臨！日本美妝搶攻不老保養商機

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
日本保養品牌POLA今年秋天推出第6代的「B.A基礎保養系列」，以「人生100年時代」概念發想提出全新保養新觀念，強調並不需要與經年累月的時間對抗，也沒有要受年齡束縛，而是必須透過自己的積極力量，享受「終極無齡（不老）」的life style，拓展全新美的可能性。圖／POLA提供
日本保養品牌POLA今年秋天推出第6代的「B.A基礎保養系列」，以「人生100年時代」概念發想提出全新保養新觀念，強調並不需要與經年累月的時間對抗，也沒有要受年齡束縛，而是必須透過自己的積極力量，享受「終極無齡（不老）」的life style，拓展全新美的可能性。圖／POLA提供

「人生100年時代」已經來臨，英國倫敦商學院教授林達．葛瑞騰（Lynda Gratton）和安德魯．史考特（Andrew Scott）更大膽預測，2007年後所出生的人，2人當中就會有一個人可以活過100歲，而穩居全球平均年齡最高國家的日本，更將「人生100年時代」列為國家重要發展政策之一，而這個新概念，近來也吹向了日本頂級抗老保養品牌。

日本保養品牌POLA今年秋天推出第6代的「B.A基礎保養系列」，以「人生100年時代」概念發想提出全新保養新觀念，強調並不需要與經年累月的時間對抗，也沒有要受年齡束縛，而是必須透過自己的積極力量，享受「終極無齡（不老）」的life style，拓展全新美的可能性。

POLA並提出全新基質緊實網理論，著眼於因生活方式或環境而後天自己創造出正面新生能量，因為根據研究發現，表觀基因是可以透過後天改變的，POLA此次特別新添加仙人穀迷迭香複合精華，獨創的複合保濕成分，訴求可養出彈潤美肌，改善鬆弛，並減少凹陷感。

全新升級的POLA第6代「B.A基礎保養系列」共有清潔霜、洗面乳、化妝水、乳液、賦活霜5品項，而除了產品力外，這次該系列全新升級版的設計力更是令人眼睛為之一亮，包裝瓶身的配色為Inclusion Black（包容黑），瓶身曲線呈現出別出心裁的動態感，且不同品項都有著不同配置，有些像是依偎著，又有些像是充滿了力道的跳躍著，是一種能刺激感性的設計。

此外，第6代「B.A基礎保養系列」的主視覺也讓人驚艷，以Flowers of Anima為題，創作者將花朵、植物等生命最燦爛的綻放瞬間，還有當花朵凋零後，再度冒出新芽時，新世代生命誕生的瞬間，一一將這兩種時刻，以Ｘ光片的方式來表現，並將多張Ｘ光片逐一上色並重疊。值得一提的是，這次的藝術性乍看之下十分華麗又炫目，但卻能夠依據各自不同觀賞的角度，又會產生不同的見解。

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