就愛這個味！ 艾雷島泥煤哥2020夏季限量版抵台

來自蘇格蘭艾雷島的威士忌品牌「泥煤哥（Big Peat）」，推出2020年夏季限量版「A846 Limited Edition」，是調和式威士忌，酒齡8年，酒精濃度46％，全球限量500箱，裝瓶數為3000瓶，限量導入台灣。

所謂「A846」指的是貫穿艾雷島和吉拉島的一條公路，來自全世界的威士忌愛好者造訪艾雷島時，總是沿著A846公路，造訪艾雷與吉拉島上一家又一家的酒廠。以「A846」為名，自然有像這條公路致敬之意，連酒精濃度46％，也是刻意取「46」尾數，別具深意。

「泥煤哥」誕生於2009年，每一個酒款都是使用來自於蘇格蘭艾雷島上的Ardbeg、Caol Ila、Bowmore和Port Ellen四家酒廠的原酒調和而成。每一個酒標上，都有一個大鼻子大叔，相當有親和感。

「泥煤哥」由總部位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的獨立裝瓶廠道格拉斯蘭恩（Douglas Laing & Co.）出品，該公司衝創立於1948年，以將最好的蘇格蘭威士忌行銷到全球為目標，是當地知名家族企業，至今已傳承至第三代。

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