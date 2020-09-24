限時11天！ 茶裏王5款網美系「零酒精微醺特調」免費喝

超商茶變身網美洗版飲品？！知名茶飲品牌茶裏王10/1～10/11將在華山文創園區舉辦「茶裏王回甘吧」快閃活動，打造5款夢幻質感零酒精微醺特調，打卡就有機會能免費喝。這5款號稱「網美系」的飲品，也搶先曝光。

常被鼓勵要一步步通往成功，讓不少人在逐夢的道路上感到疲倦，茶裏王此次要為曾經的失敗「敬一杯」，以嶄新的視角看待面對挫折卻不屈不撓的自己。因此攜手知名餐酒館推出5款質感爆棚的零酒精微醺特調，預計將掀起網美們的打卡熱潮。

微醺特調有茶裏王白毫烏龍茶，佐荔枝果泥與零酒精風味飲品的「徬徨森林」；茶裏王台式綠茶，結合零酒精風味飲品與葡萄柚的「落日狂想曲」；茶裏王日式綠茶x玫瑰與洛神花的「像極了愛情」；還有蘋果、奇異果與檸檬元素混搭茶裏王英式紅茶的「待續」；當鳳梨、柚子與檸檬碰上茶裏王青心烏龍茶的「當青澀遇見成熟」。

茶裏王「敬失敗回甘吧」將於10/1起快閃華山，只要現場拍照打卡，就可以兌換一杯零酒精微醺特調，除了網美系飲品免費喝，還有多個打卡點能拍個夠，活動限時11天。

活動資訊：

茶裏王敬失敗回甘吧

活動時間：10/1(四)～10/11(日)每日11:00~20:00