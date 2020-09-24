台中百貨量販搶商機 中秋到雙十推頂級烤肉食材和福袋
中秋、雙十連假將屆 ，台中市百貨和量販店大買家紛推系列優惠，以搶商機。大買家看好民眾的烤肉需求，推出頂級海陸食材應戰，讓消費者從中秋一路烤到雙十連假，而大魯閣新時代購物中心也趁著周年慶期間推出福袋天天送，要搶攻這一波連假的人潮與錢潮。
大買家量販店看準烤肉商機，推出寬度達40公分、來自秘魯的巨無霸魷魚翅、美國特大帶殼生蠔、比手臂還長的智利生凍帝王蟹腳、25cm祕魯深海巨無霸章魚腳、美國肋眼牛排等，一個比一個還大，份量十足，保證烤爐「擺到滿出來」。
另也引進如頂級澳洲和牛、阿拉伯菱角龍蝦、日本白鰻苗的白鰻魚、活凍竹蛤及有台灣春雞美稱的班鳩、日本北海道生食級干貝、台灣特大爆卵香魚等，總計有多達百款烤肉食材，可以讓消費者精挑細選，好好採購一番。
甚至為了方便民眾，賣場還推出榮獲德國IF獎的收折式酷客炫卡爐和各式各樣的韓式烤盤，食材、烤具，讓民眾一站購足。
大魯閣新時代購物中心歡慶5周年，準備了超過2000份福袋要回饋給會員卡友，只要在10月份中秋、國慶等7天連假期間回館消費，滿額就可隨機兌換福袋一只，最高可獲得價值上萬元的掃地機器人、Dyson吹風機、tokuyo美腿機、平板健走機、宜得利電動可躺式沙發，以及萬元購物金等多項大獎。
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