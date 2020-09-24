中秋送禮 白蘭氏萃鷄精、正官庄6年根高麗蔘為健康加分
忙碌的現代人越來越重視平日身體保養，不僅關注滋補養身的族群有呈現年輕化趨勢，女性更是尤其注重。迎接中秋佳節，除了送月餅禮盒，還可以為親友送上健康好禮更受歡迎！
白蘭氏於上半年宣告進軍滴鷄精市場，一次推出「白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃」與「白蘭氏萃鷄精—孕哺滋養菁萃」雙品線，以獨特菁萃工法凝鍊而成的馥郁香氣與清爽口感，讓注重養身的女性族群除了借重外用保養品，更可搭配保健精補飲品滋養打底，滿足女性全方位滋補養身的需求。中秋節前夕，於momo購物網推出多款線上獨家專賣組合，滿1件即享8.5折起，各大實體通路亦同步獻上消費滿額贈活動。
代言人Jolin在千萬銷售慶功記者會上也特別分享保養祕訣，「每天早上起床，先來一碗萃鷄精，就是最好的保養，感覺全身都浸潤在高級SPA的寵愛氛圍中，心境也跟著開闊起來。」更打趣地說：「我一次要喝兩碗才過癮！」。
另外，近年也掀起「以蔘養身」保養新浪潮，即撕即飲的便利包裝更方便隨時保持最佳狀態。歡情中秋，正官庄特別針對愛美女性、忙碌上班族、尊榮菁英推薦健康禮盒。其中門市限定禮盒「燦光蔘之禮」內含滿滿莓果精華，3種口味酸甜好喝，最適合愛美女性；網路限定禮盒「恩澤蔘之禮」活力滿點，內含活蔘28D PLUS及高麗蔘精EVERYTIME秘，幫助上班族快速補充精氣神；而全新推出的「天鹿EVERYTIME」結合皇家級補身密技鹿茸與百草之王6年根高麗蔘綜效搭配，適合向長輩表達滿滿心意。
即日起至10月5日，凡至正官庄全省通路及官方商城單筆消費滿500元並加入正官LINE@即獲一次抽獎機會，有機會抽到風靡全球的iPhone 12 Pro旗艦版、Dyson Supersonic吹風機、天鹿EVERYTIME 30入、正官庄和愛樂 本30入等好禮。針對送禮體面的重要性，正官庄活動期間消費滿2,000元即享精美禮品包裝服務。
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