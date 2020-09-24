又見勞力士PK 百達翡麗！蘇富比秋拍鐘表公布拍品

蘇富比（Sotheby’s）香港秋拍將於十月初登場，10月9日的「珍貴名表」專場由兩枚獨特的百達翡麗（Patek Philippe）及勞力士（Rolex）Daytona腕表共同領銜：一枚由美國知名經銷商TIFFANY發行之百達翡麗型號1436黃金材質，估價460萬港元起，以及另一枚已知唯一黃金鑲鑽搭配青金石表盤的勞力士Cosmograph Daytona，估價400萬港元起。除此諸外亦有多枚獨立製表大師傑作如Philippe Dufour及F.P. Journe等，也是藏家焦點。

百達翡麗型號1436的追針計時腕表在1938年到1971年停產情共製作過總共約140件，備有黃金、粉紅金或精鋼三種表殼材質。其中由美國知名珠寶鐘表商TIFFANY在表盤上雙聯名的型號1436 ，全球已知僅五枚，其表為其中一枚，而且表盤配置別具一格。除了保殼、皮帶、水晶面保持原來出場時的狀態，表耳之間原廠手工雕刻的TIFFANY編號也相當清晰，品項極佳。