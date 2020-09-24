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又見勞力士PK 百達翡麗！蘇富比秋拍鐘表公布拍品
蘇富比（Sotheby’s）香港秋拍將於十月初登場，10月9日的「珍貴名表」專場由兩枚獨特的百達翡麗（Patek Philippe）及勞力士（Rolex）Daytona腕表共同領銜：一枚由美國知名經銷商TIFFANY發行之百達翡麗型號1436黃金材質，估價460萬港元起，以及另一枚已知唯一黃金鑲鑽搭配青金石表盤的勞力士Cosmograph Daytona，估價400萬港元起。除此諸外亦有多枚獨立製表大師傑作如Philippe Dufour及F.P. Journe等，也是藏家焦點。
百達翡麗型號1436的追針計時腕表在1938年到1971年停產情共製作過總共約140件，備有黃金、粉紅金或精鋼三種表殼材質。其中由美國知名珠寶鐘表商TIFFANY在表盤上雙聯名的型號1436 ，全球已知僅五枚，其表為其中一枚，而且表盤配置別具一格。除了保殼、皮帶、水晶面保持原來出場時的狀態，表耳之間原廠手工雕刻的TIFFANY編號也相當清晰，品項極佳。
勞力士近年來相當熱門的Cosmograph Daytona，本季蘇富比推出的黃金鑲鑽型號16528配有青金石表盤，除了是目前已知唯一一枚這種材質搭配的表款之外，也初次上拍，很大可能為獨一無二之作。一般搭配硬寶石表盤的特殊 Daytona，多都搭配白色金屬表殼與皮革表帶，這件拍品卻配上黃金材質外殼與黃金鍊帶，非常罕見。上一季的拍賣場上，蘇富比倫敦的一枚型號6264黃金Daytona JPS以150 萬美元創下拍賣紀錄，7月舉辦的香港春拍中一枚鉑金搭配青金石表盤的型號16516 也以2,540萬港元高價成交。
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