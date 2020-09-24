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獨家「精燉牛四寶套餐」！大師兄銷魂麵插旗忠孝SOGO

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
大師兄銷魂麵鋪忠孝SOGO店獨家的「大師兄銷魂特餐」，每套380元。圖／大師兄銷魂麵舖提供
大師兄銷魂麵鋪忠孝SOGO店獨家的「大師兄銷魂特餐」，每套380元。圖／大師兄銷魂麵舖提供

甫於永康街開設新店的「大師兄銷魂麵鋪」，將再於9月26日進駐台北忠孝SOGO百貨美食街，開設旗下第9間門市。店內除了將推出獨家的「精燉牛四寶套餐」之外，為慶祝開幕，前7日到訪用餐，民眾還可免費獲得「銷魂快煮麵」。

創立於2017年的大師兄銷魂麵，最初為大師兄麻辣鍋物搭配的產品，後來獨立發展成為店鋪。招牌的「銷魂麵」是以各種辛香料、中藥材調製的辣油，搭配上手工麵條而成，並可搭配麻辣牛肉湯、老豆腐、鴨血等配料。近年大師兄銷魂麵舖不僅在台北有設店，包括台中、桃園、台南等地也有據點。

即將開幕的大師兄銷魂麵鋪忠孝SOGO店為旗下第4間百貨店，也是第9間門市，店面裝潢延續一貫的素雅風格，由純白與木質色系構成。8月所開幕的永康店，店內提供有獨家的「大師兄銷魂特餐」，採麻辣風味搭配牛五花、牛三寶。而本次忠孝SOGO店則是獨家推出「精燉牛四寶套餐」，以精燉口味搭配牛五花、牛筋、牛腱心及牛肚，每套380元。

為慶祝新店開幕，9月26日至10月2日期間，到店消費套餐的前20名顧客，可獲得價值80元的「銷魂快煮麵」一包，共有麻辣細麵、麻辣粗麵及花生麻將細麵等3種口味，口味採隨機贈送。

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