黃薇倫敦壓軸秀虛實的「她」 古又文邀溫貞菱變身畫家

2021春夏倫敦時裝周的壓軸日，在官方日程表上的台灣設計師黃薇同名品牌JAMIE WEI HUANG發表了數位展演，以「她（Her）」作為主題，運用新銳導演曾衍翰的文字創作「當我閉上眼」為靈感，首度嘗試以跨界數位科技來詮釋服裝。

因疫情讓時尚產業有了慢下腳步、重新思考的時間與空間，黃薇選擇不將走秀過程直接搬上線，而是將服裝與數位視覺以故事來敘述，此系列作品以個體所衍伸出的分裂與結合、潛意識中的順服與壓迫，來框架出另一個意識形態的「她」。畫面中由6位台灣模特兒詮釋的服裝，經由複雜的繪製過程與時裝本體的交錯，表現出設計細節、中性剪裁、大膽色塊，音樂則來自東方迷幻元素的破地獄（Scattered Purgatory）樂團和LUDU的盧家齊（Lujiachi）共同打造，結合台灣當代年輕創作者的軟實力，打造服裝接合視覺的新風貌。

█Jamie Wei Huang SS21 Digital Presentation「她（Her）」影片：

而設計師古又文主理的Johan Ku Gold Label新作，則是以影片方式播放於倫敦時裝周官方網站，發表「畫家（The Painters）」系列，由温貞菱、劉修甫兩位演員擔綱演出，配樂來自尊室安的量身打造；古又文也邀請了台灣新銳藝術家彭柏勳協力創作切割墊、畫筆、顏料罐、蠟筆等以繪畫創作工具為靈感的印花，配件和鞋履則分別與nozzle quiz／後研、旅狐TRAVEL FOX、袋包日常經典TAGather Goods合作，呈現濃烈的視覺感受。

█Johan Ku Gold Label SS21「The Painters」影片：