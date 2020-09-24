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黃薇倫敦壓軸秀虛實的「她」 古又文邀溫貞菱變身畫家

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
台灣設計師古又文、黃薇近日發表2021春夏系列。圖／Johan Ku Gold Label、JAMIE WEI HUANG提供
台灣設計師古又文、黃薇近日發表2021春夏系列。圖／Johan Ku Gold Label、JAMIE WEI HUANG提供

2021春夏倫敦時裝周的壓軸日，在官方日程表上的台灣設計師黃薇同名品牌JAMIE WEI HUANG發表了數位展演，以「她（Her）」作為主題，運用新銳導演曾衍翰的文字創作「當我閉上眼」為靈感，首度嘗試以跨界數位科技來詮釋服裝。

因疫情讓時尚產業有了慢下腳步、重新思考的時間與空間，黃薇選擇不將走秀過程直接搬上線，而是將服裝與數位視覺以故事來敘述，此系列作品以個體所衍伸出的分裂與結合、潛意識中的順服與壓迫，來框架出另一個意識形態的「她」。畫面中由6位台灣模特兒詮釋的服裝，經由複雜的繪製過程與時裝本體的交錯，表現出設計細節、中性剪裁、大膽色塊，音樂則來自東方迷幻元素的破地獄（Scattered Purgatory）樂團和LUDU的盧家齊（Lujiachi）共同打造，結合台灣當代年輕創作者的軟實力，打造服裝接合視覺的新風貌。

█Jamie Wei Huang SS21 Digital Presentation「她（Her）」影片：

而設計師古又文主理的Johan Ku Gold Label新作，則是以影片方式播放於倫敦時裝周官方網站，發表「畫家（The Painters）」系列，由温貞菱、劉修甫兩位演員擔綱演出，配樂來自尊室安的量身打造；古又文也邀請了台灣新銳藝術家彭柏勳協力創作切割墊、畫筆、顏料罐、蠟筆等以繪畫創作工具為靈感的印花，配件和鞋履則分別與nozzle quiz／後研、旅狐TRAVEL FOX、袋包日常經典TAGather Goods合作，呈現濃烈的視覺感受。

█Johan Ku Gold Label SS21「The Painters」影片：

溫貞菱表現Johan Ku Gold Label以切割墊、顏料罐、蠟筆等為靈感的印花。圖／Johan Ku Gold Label提供
溫貞菱表現Johan Ku Gold Label以切割墊、顏料罐、蠟筆等為靈感的印花。圖／Johan Ku Gold Label提供
溫貞菱擔綱演出2021春夏「The Painters」系列影片。圖／Johan Ku Gold Label提供
溫貞菱擔綱演出2021春夏「The Painters」系列影片。圖／Johan Ku Gold Label提供
古又文邀請劉修甫擔綱演出2021春夏「The Painters」系列影片。圖／Johan Ku Gold Label提供
古又文邀請劉修甫擔綱演出2021春夏「The Painters」系列影片。圖／Johan Ku Gold Label提供
黃薇運用新銳導演曾衍翰的文字創作「當我閉上眼」為靈感，首度嘗試以跨界數位科技來詮釋服裝。圖／JAMIE WEI HUANG提供
黃薇運用新銳導演曾衍翰的文字創作「當我閉上眼」為靈感，首度嘗試以跨界數位科技來詮釋服裝。圖／JAMIE WEI HUANG提供
黃薇以她擅長的直條紋連身裙表現2021春夏大膽色塊。圖／JAMIE WEI HUANG提供
黃薇以她擅長的直條紋連身裙表現2021春夏大膽色塊。圖／JAMIE WEI HUANG提供
黃薇以「Her」作為主題發表2021春夏系列，登上倫敦時裝周官方日程表的壓軸日。圖／JAMIE WEI HUANG提供
黃薇以「Her」作為主題發表2021春夏系列，登上倫敦時裝周官方日程表的壓軸日。圖／JAMIE WEI HUANG提供

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