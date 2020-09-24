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共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

送健康當道！鱸魚蒸滴、肉鬆禮盒海外訂單湧現

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
唯豐肉鬆中秋禮盒，裡頭包含了肉鬆、肉乾、肉條以及杏仁脆片，除了美味，看起來也十分「澎派」。 圖／唯豐肉鬆提供
唯豐肉鬆中秋禮盒，裡頭包含了肉鬆、肉乾、肉條以及杏仁脆片，除了美味，看起來也十分「澎派」。 圖／唯豐肉鬆提供

中秋別再傻傻送月餅？根據yes123求職網所進行的「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」，最不希望收到的中秋禮品項目，「傳統月餅禮盒」占了21.1%，那要如何送得巧、送得好，又送進別人心坎裡？根據同一份調查，今年國人最希望收到的中秋禮品，「養生保健食品禮盒」占了31.1%，比例逼近三分之一。

在後疫情時代，人人都重視健康，想成為送禮達人，不外乎要掌握「送健康、送誠意」兩個原則。

農純鄉除了有適合長輩、上班族，以及學生，都能方便又快速補充營養與精力的滴雞精外，還有嚴選的七星鱸魚蒸滴，訴求每一包就是一隻鱸魚的精華，喝起來彷彿就像是媽媽親手準備的魚湯，以此作為伴手禮，可完美傳達你放在內心的關懷之意。

開業50年的唯豐肉鬆，今年也推出中秋禮盒，裡頭包含了肉鬆、肉乾、肉條以及杏仁脆片，除了美味，看起來也十分「澎派」，產品嚴選新鮮豬肉，當日現烤鎖住甜味。

尤其台灣在終結23年口蹄疫夢魘後，唯豐肉鬆今年來自國外的詢問電話、郵件大增，目前也已經有香港、新加坡、日本等國廠商來接洽、下單。

在後疫情時代，人人都重視健康，想成為送禮達人，不外乎要掌握「送健康、送誠意」兩個原則。 圖／農純鄉提供
在後疫情時代，人人都重視健康，想成為送禮達人，不外乎要掌握「送健康、送誠意」兩個原則。 圖／農純鄉提供

中秋節

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