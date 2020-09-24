Montblanc「金牌特務」限量套組 預寫英倫紳仕風

今年多部商業電影令人期待，除了先前已上映的「天能」、即將上映的「007」，另一部延至2021年二月的重量級大作則有「金牌特務」的前傳之作「金牌特務：金士曼起源（The King's Man）」。為此萬寶龍（Montblanc）特別推出聯名書寫套組，包含149大師傑作系列鋼筆一只、皮革筆記本，與墨水瓶，並僅於品牌官方網站販售。

電影「金牌特務」中強調合身的衣著、由內而外的堅定態度、矯健的身手，更有令人心嚮往之的翩翩風度。在目前已經確認的資訊中，「金牌特務：金士曼起源（The King's Man）」的劇情描述在一次世界大戰，探討電影中世界首個情報員組織的興起，以及如何對抗顛覆世界的反派勢力。電影將由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、潔瑪艾特頓（Gemma Arterton）與Harris Dickinson主演，同時在首集電影中登場的史丹利圖奇（Stanley Tucci）也將在電影中客串。