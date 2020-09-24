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Montblanc「金牌特務」限量套組 預寫英倫紳仕風

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
萬寶龍推出「金牌特務」書寫套組，彰顯英倫紳士的優雅生活風格。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍推出「金牌特務」書寫套組，彰顯英倫紳士的優雅生活風格。圖 / Montblanc提供。

今年多部商業電影令人期待，除了先前已上映的「天能」、即將上映的「007」，另一部延至2021年二月的重量級大作則有「金牌特務」的前傳之作「金牌特務：金士曼起源（The King's Man）」。為此萬寶龍（Montblanc）特別推出聯名書寫套組，包含149大師傑作系列鋼筆一只、皮革筆記本，與墨水瓶，並僅於品牌官方網站販售。

電影「金牌特務」中強調合身的衣著、由內而外的堅定態度、矯健的身手，更有令人心嚮往之的翩翩風度。在目前已經確認的資訊中，「金牌特務：金士曼起源（The King's Man）」的劇情描述在一次世界大戰，探討電影中世界首個情報員組織的興起，以及如何對抗顛覆世界的反派勢力。電影將由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、潔瑪艾特頓（Gemma Arterton）與Harris Dickinson主演，同時在首集電影中登場的史丹利圖奇（Stanley Tucci）也將在電影中客串。

雖然電影遲至明年二月才會上映，但這組限量書寫工具已經在萬寶龍官方網站開賣：混圓、飽滿線條的149大師傑作鋼筆，是萬寶龍具備超高辨識度的經典之作，黑色樹脂搭配金質配件的全新特別版鋼筆採用Au750/18K金質筆尖，並刻有金牌特務的「Ｋ」字標誌，並同樣印製於黑色小牛皮筆記本封面，而30毫升的墨水瓶，靈感源於金牌特務的經典藍色西裝。

印有King's Man縮寫的金色「K」，是本次聯名限量書寫套組的搶眼視覺。圖 / Montblanc提供。
印有King's Man縮寫的金色「K」，是本次聯名限量書寫套組的搶眼視覺。圖 / Montblanc提供。
混圓筆身、飽滿線條的149鋼筆，本次採用Au750/18K金質筆尖，並刻有金牌特務的「Ｋ」字標示。圖 / Montblanc提供。
混圓筆身、飽滿線條的149鋼筆，本次採用Au750/18K金質筆尖，並刻有金牌特務的「Ｋ」字標示。圖 / Montblanc提供。
包含一只149大師傑作鋼筆、筆記本、墨水的限量組合，已可於萬寶龍官方網站限量購入，34,400元。圖 / Montblanc提供。
包含一只149大師傑作鋼筆、筆記本、墨水的限量組合，已可於萬寶龍官方網站限量購入，34,400元。圖 / Montblanc提供。

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