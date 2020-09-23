THE上海推出3日「旗袍宴」！教你穿旗袍、聽旗袍故事

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
套餐中的「浮萍池浸珍珠斑」。圖／THE上海提供
套餐中的「浮萍池浸珍珠斑」。圖／THE上海提供

能夠展現女性婀娜魅力的「旗袍」，一直是許多女性喜愛的經典中式衣款。儘管一般生活中已經少見，但坊間仍有不少的旗袍愛好者；在重要的場合中，也有許多人選擇穿著旗袍登場。時髦中菜館「THE上海」即以旗袍為出發點，在10月推出「翡霞虹 旗袍文化饗宴」，在品嚐料理之餘，現場還有旗袍師傅與講師，分享旗袍的故事與訂製訣竅，讓旗袍愛好者能一同相聚感受旗袍之美。

「THE上海」乃是由上海鄉村、飯BAR智作合力推出的全新餐飲品牌，甫於今年8月正式於台北101開幕。店內融合兩品牌的特色，同時提供經典菜系與時髦創意中菜。本次THE上海於10月22日至10月24日期間，推出「翡霞虹 旗袍文化饗宴」，即以店內的招牌菜色為基礎，與旗袍元素進行連結，打造10道式的個人化套餐。套餐中的「金釵三拼」，紹興醉雞、鮭魚軟蟹豆腐象徵旗袍上的珠扣，椒妹藏百花則是呼應花布裡的精緻塞心扣。另外還有祕滷冷封鮮鮑、浮萍池浸珍珠斑、干燒東明蝦仁塔、肝菌牛兒片等不同菜餚，每套2,280元。

除了品嚐料理外，現場並安排上海華美漢唐旗袍工作室的林錦德師傅坐鎮現場，引領旗袍講師們分享旗袍的故事還有訂製旗袍的訣竅，並透過模特兒的呈現，教導民眾如何使旗袍更服貼、美觀。連續3日的活動，共計限額90席，參與者還可獲得500元的旗袍訂製折價券。業者也表示，參與的民眾可依個人需求穿著旗袍到場，並未強制規定。

THE上海推出的「翡霞虹 旗袍文化饗宴」，規劃有10道式的個人套餐。圖／THE上海提供
THE上海推出的「翡霞虹 旗袍文化饗宴」，規劃有10道式的個人套餐。圖／THE上海提供

旗袍 上海 品牌

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