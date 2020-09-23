抗老產品沒用怎麼辦？掌握3訣竅，先從拋棄化妝棉開始

女人用保養品，就是為了要對抗歲月，延緩老化，但有些抗老產品怎麼用都沒用，該怎麼辦呢？日本保養品牌朵茉麗蔻研究發現，抗老保養要有用，有3招訣竅要掌握。

訣竅一、用手保養

推出朵茉麗蔻的日本再春館製藥所研究指出，臉部肌膚達37度時，保養成分浸透率比起讓肌膚自行吸收提升高達5倍，因此建議「雙手」就是最佳的保養工具，利用手心溫度的按壓，可以加速保養的吸收。

譬如使用保濕液時，可以改用雙手，透過掌心溫度按摩肌膚，使用精華液時，可用指腹輕點，讓肌膚吸收，乳霜則是加強指腹按摩，在眼周則是用無名指指腹加強滋潤度，最後使用乳液時，先倒在雙手上，再用雙手包覆臉部，輕輕按摩來吸收。

訣竅二、用量足夠

保養品要有效，用量使用是否足夠是重點，有些人在夏天會減少一些保養品的用量，這樣可能會打不到效果，建議要以保養品官方建議用量為準，才能讓保養有效果。

訣竅三、不間斷的分層保養

使用保養品後，想要看到效果得需要時間，試用保養品建議至少要用3天，更換新保養品也要拉長到1個月，因為肌膚正常代謝周期約28天，隨著年齡增長，周期也會拉長，得長期使用才能看出效果。