聽新聞
test
0:00 / 0:00
Supreme破天荒聯手山本耀司 結合藝術、街頭塗鴉讓潮衣再升級
紐約殿堂級潮牌Supreme日前上市了與日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）聯名系列，引起不少的關注與討論，開賣後即秒殺，並出現炒作高價。
不久前，Supreme才在官網上宣佈於推出一系列與Yohji Yamamoto合作的消息，還沒開賣時，就針對曝光的形象Look，就能看到包含了皮衣夾克、T恤、連帽上衣和毛線帽等產品。除了掛上了著名的Yohji Yamamoto草寫Logo以及Supreme商標，以及部份款式帶有時裝大師御用的藝術家朝倉優佳的作品之外，還有街頭塗鴉的創作。由於話題性十足，因此一上市後很快的銷售一空，並以兩倍以上的價格出現在拍賣網站上，讓人咋舌。不過這系列聯名一直都被懷疑並非是山本耀司有參與設計，但雙品牌都未針對此提出更多說明。
另外，香港潮牌:CHOCOOLATE因應冬季不敗的軍事風，特別推出了全新支線SURPLUS LINE系列不論是設計靈感、款式、布料、鈕扣或拉錬等細節都是參考復古軍事服飾。這系列著重於軍綠色的呈現，捨棄花俏的品牌字樣及標語的裝飾，專注於展現軍事細節，而整體的版型更是採用寬鬆舒適卻硬挺的剪裁版型，並以中性為主，帶來8件限量單品。值得一提的是，SURPLUS LINE系列在台僅限於新光三越台北南西三館店獨家販售，所以更難與其他人撞衫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言