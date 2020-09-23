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Supreme破天荒聯手山本耀司 結合藝術、街頭塗鴉讓潮衣再升級

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
潮牌Supreme日前上市了與日本時裝大師山本耀司聯名系列，引起不少的關注與討論，開賣後即秒殺。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme日前上市了與日本時裝大師山本耀司聯名系列，引起不少的關注與討論，開賣後即秒殺。圖／摘自Supreme官網

紐約殿堂級潮牌Supreme日前上市了與日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）聯名系列，引起不少的關注與討論，開賣後即秒殺，並出現炒作高價。

不久前，Supreme才在官網上宣佈於推出一系列與Yohji Yamamoto合作的消息，還沒開賣時，就針對曝光的形象Look，就能看到包含了皮衣夾克、T恤、連帽上衣和毛線帽等產品。除了掛上了著名的Yohji Yamamoto草寫Logo以及Supreme商標，以及部份款式帶有時裝大師御用的藝術家朝倉優佳的作品之外，還有街頭塗鴉的創作。由於話題性十足，因此一上市後很快的銷售一空，並以兩倍以上的價格出現在拍賣網站上，讓人咋舌。不過這系列聯名一直都被懷疑並非是山本耀司有參與設計，但雙品牌都未針對此提出更多說明。

Supreme與山本耀司聯名系列，可見著名的Yohji Yamamoto草寫Logo以及Supreme商標。圖／摘自Supreme官網
Supreme與山本耀司聯名系列，可見著名的Yohji Yamamoto草寫Logo以及Supreme商標。圖／摘自Supreme官網

另外，香港潮牌:CHOCOOLATE因應冬季不敗的軍事風，特別推出了全新支線SURPLUS LINE系列不論是設計靈感、款式、布料、鈕扣或拉錬等細節都是參考復古軍事服飾。這系列著重於軍綠色的呈現，捨棄花俏的品牌字樣及標語的裝飾，專注於展現軍事細節，而整體的版型更是採用寬鬆舒適卻硬挺的剪裁版型，並以中性為主，帶來8件限量單品。值得一提的是，SURPLUS LINE系列在台僅限於新光三越台北南西三館店獨家販售，所以更難與其他人撞衫。

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列叢林帽1,499元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列叢林帽1,499元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列軍便帽1,299元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列軍便帽1,299元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列長褲2,999元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列長褲2,999元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列吊帶褲4,599元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列吊帶褲4,599元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列飛行員夾克4,599元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列飛行員夾克4,599元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列工作垮褲3,299元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列工作垮褲3,299元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列襯衫3,299元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列襯衫3,299元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列PARKA夾克5,099元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE SURPLUS LINE系列PARKA夾克5,099元。圖／I.T提供

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