10毫升均價1,300元 帝亞吉歐極奢原酒品酩會

看著眼前的8個酒杯，我敲開手機裡的計算機功能，快速算了一個數學題。我面前的這套酒，是帝亞吉歐的Prima & Ultima 極奢原酒系列，這8支酒是帝亞吉歐集團首席調酒師Jim Beveridge博士，親自走訪集團旗下多間酒廠，從千萬酒桶中，精選酒廠典藏多年的珍稀酒液裝瓶而成，全球限量發行238套，其中台灣發行37套，每套建議售價72萬元。

以1毫升酒液均價約新台幣128元來推估，10毫升均價大約是新台幣1,300元左右。但其實這並不是錢的問題，而是今天只要我走出這個門，這一輩子應該是再也沒有機會可以一次喝到這8款酒了。

打開酒單，真的嚇死人。先依照品飲順序，一一唱名。依序是蘇格登（The Singleton）1988年單一麥芽威士忌、克里尼利基（Clynelish）1993年單一麥芽威士忌、慕赫（Mortlach）2.81 1994年單一麥芽威士忌、泰斯卡（Talisker）1988年單一麥芽威士忌、克拉格摩爾（Cragganmore）1971年單一麥芽威士忌、卡爾里拉（Caol Ila）1984年單一麥芽威士忌、波特艾倫（Port Ellen）1979年單一麥芽威士忌、樂加維林（Lagavulin）1991年單一麥芽威士忌。

帝亞吉歐品牌大使黃毓禮指出：「今天的品飲順序，不是按照年份，而是按照風味，我們從風味最淡雅的蘇格登開始。」

8款原酒，每一款都曼妙。「蘇格登1988」口感輕盈柔美，充滿優雅花香。「克里尼利基1993」是酒廠如蠟般綿密酒體的最佳寫照。「慕赫1994」初聞煙硝味濃重，蜜餞、烏梅的果味，到後段就出現。「泰斯卡1988」在胡椒辛香中帶著鹹味，與義大利的Parmesan起士應該是絕配。

「克拉格摩爾1971」是我最喜歡的一支，淡雅的煙燻味之下，還帶著烤過的咖啡豆、巧克力與糖漬水果的香氣，簡直就是干邑了。「卡爾里拉1984」煙燻鹹味與果香甜味交織，喝下一口後再打開嘴巴，彷彿覺得要就要冒出煙來。「波特艾倫1979」在優雅泥煤香氣下，帶著薄荷的香氣，是我自己第二喜歡的酒款。「樂加維林1991」雄厚的酒體下，洋溢著清新的海鹽味道與煙燻香氣，神妙至極。

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