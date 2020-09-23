李英宏炫三星聯名手機 怕「腿太辣」THOM BROWNE百褶裙先不要

日前引起話題的THOM BROWNE x三星Galaxy Z Fold2聯名限量版，在精品複合店ART HAUS開放預購，僅10組名額，李英宏笑著表示很開心之前已經有先拿到手，「去夜店滿帥的。」成為附加功能之一。

自陳是手機重度使用者、晚上會滑手機滑到想睡為止，搭配手表即可以連動訊息讓他覺得很方便，加上一些健康管理的內建，他說，「希望之後可以練出絕佳『時尚配件』二頭肌、腹肌。」表示還有增長10公斤的空間，身型偏瘦穿起THOM BROWNE，可感受到剪裁的重要，有線條、不至於太單薄；而品牌經典的男裝百褶裙，他暫時婉拒，原因是「怕穿了之後腿太辣」。消費者於台北信義新天地A4 ART HAUS預訂他手中的THOM BROWNE x三星Galaxy Z Fold2聯名限量版，可享有9月24日首批交貨的服務，組合包括翻頁式皮套、皮革背蓋手機殼、快充組及其防塵袋、新款藍牙，以及Galaxy Watch3 Thom Browne限量版與三款表帶配件和充電器。