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【2020周年慶】ANNA SUI完美妝容靠5大天后、滿額贈超Q

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ANNA SUI曝光2020周年慶特惠。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI曝光2020周年慶特惠。圖／ANNA SUI提供

喜愛神秘系彩妝的人，都會喜歡ANNA SUI，且ANNA SUI之前還推出了保養系列，2020周年慶ANNA SUI集結旗下五大天后商品，包括薇魔法蜜粉、防曬三效妝前保濕精華水SPF30 PA+++、黑心皇后毛孔隱身精華蜜粉餅、狠黑心捲翹長睫毛膏、高麗蔘激活精華露，全都有特惠組，搭配最可愛的滿額禮是拖鞋、地毯，還有全商品9折，讓大家荷包失血。

想打造出ANNA SUI的完美妝容，必買妝前明星必收組，含有防曬三效妝前保濕精華水SPF30 PA+++150ml、魔法肌密智慧鎖水飾顏凝凍SPF24 PA+++，妝前就能有好膚質；薔薇魔法蜜粉17g搭配攜帶版，也有推出特惠組，以及買魔法肌密BB霜送薔薇魔法蜜粉(攜帶版 )，是ANNA SUI指名度最高的底妝組。

常戴口罩的人，特別要注重眼妝，一次入手黑心皇后壞壞抗暈染眼線液筆與狠黑心捲翹長睫毛膏，還送黑心皇后雙心眼彩盒，用眼睛放電也沒問題。

保養組合首推心機保養素顏組，高麗蔘激活精華露150ml搭配藍夢金雀魔法修護粉攜帶版，素顏也會發光。另外消費滿4千元（需含一正商品）送心型點點拖鞋組、滿6,500元送心型點點地墊。

ANNA SUI黑心皇后氣勢眼妝組：黑心皇后壞壞抗暈染眼線液筆0.5g、狠黑心捲翹長睫毛膏6g、黑心皇后雙心眼彩盒5g ，價值2,600元、特價1,800元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI黑心皇后氣勢眼妝組：黑心皇后壞壞抗暈染眼線液筆0.5g、狠黑心捲翹長睫毛膏6g、黑心皇后雙心眼彩盒5g ，價值2,600元、特價1,800元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI芍藥植萃洗卸組：山茶籽卸妝油200ml、玻尿酸保濕潔膚乳120g、蘋果去角質潔膚霜120g 、Anna Sui潔顏起泡網，價值2,400元、特價1,940元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI芍藥植萃洗卸組：山茶籽卸妝油200ml、玻尿酸保濕潔膚乳120g、蘋果去角質潔膚霜120g 、Anna Sui潔顏起泡網，價值2,400元、特價1,940元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI零毛孔底妝三步驟組：防曬三效妝前保濕精華水 SPF30 PA+++150ml、魔法肌密BB霜22ml、黑心皇后毛孔隱身精華蜜粉餅9g，價值3,200元、特價2,650元。圖／ANNA SUI提供
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ANNA SUI曝光2020周年慶特惠。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI曝光2020周年慶特惠。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI妝前明星必收組：防曬三效妝前保濕精華水 SPF30 PA+++150ml、魔法肌密智慧鎖水飾顏凝凍SPF24 PA+++、薔薇魔法蜜粉0.3g，價值2,200元、特價1,760元。圖／ANNA SUI提供
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ANNA SUI心機保養素顏組：高麗蔘激活精華露150ml、藍夢金雀魔法修護粉攜帶版9g*(盒+蕊)，價值2,520元、特價2,140元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI心機保養素顏組：高麗蔘激活精華露150ml、藍夢金雀魔法修護粉攜帶版9g*(盒+蕊)，價值2,520元、特價2,140元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI消費滿4千元滿額禮。圖／ANNA SUI提供
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ANNA SUI消費滿6,500元滿額禮。圖／ANNA SUI提供
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ANNA SUI薔薇魔法雙蜜粉組：薔薇魔法蜜粉17g(粉+盒)、薔薇魔法蜜粉(攜帶版 )6g、魔法肌密智慧鎖水飾顏凝凍 6g，價值3,080元、特價2,350元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI薔薇魔法雙蜜粉組：薔薇魔法蜜粉17g(粉+盒)、薔薇魔法蜜粉(攜帶版 )6g、魔法肌密智慧鎖水飾顏凝凍 6g，價值3,080元、特價2,350元。圖／ANNA SUI提供

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