【2020周年慶】ANNA SUI完美妝容靠5大天后、滿額贈超Q

喜愛神秘系彩妝的人，都會喜歡ANNA SUI，且ANNA SUI之前還推出了保養系列，2020周年慶ANNA SUI集結旗下五大天后商品，包括薇魔法蜜粉、防曬三效妝前保濕精華水SPF30 PA+++、黑心皇后毛孔隱身精華蜜粉餅、狠黑心捲翹長睫毛膏、高麗蔘激活精華露，全都有特惠組，搭配最可愛的滿額禮是拖鞋、地毯，還有全商品9折，讓大家荷包失血。

想打造出ANNA SUI的完美妝容，必買妝前明星必收組，含有防曬三效妝前保濕精華水SPF30 PA+++150ml、魔法肌密智慧鎖水飾顏凝凍SPF24 PA+++，妝前就能有好膚質；薔薇魔法蜜粉17g搭配攜帶版，也有推出特惠組，以及買魔法肌密BB霜送薔薇魔法蜜粉(攜帶版 )，是ANNA SUI指名度最高的底妝組。

常戴口罩的人，特別要注重眼妝，一次入手黑心皇后壞壞抗暈染眼線液筆與狠黑心捲翹長睫毛膏，還送黑心皇后雙心眼彩盒，用眼睛放電也沒問題。