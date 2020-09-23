聽新聞
test
0:00 / 0:00

電磁爐、燜燒鍋超萌又實用！屈臣氏「Hello Kitty&小熊朋友」集點快衝一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點9月24日開跑，可愛又實用的居家小物打造質感生活。圖／屈臣氏提供
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點9月24日開跑，可愛又實用的居家小物打造質感生活。圖／屈臣氏提供

今年受疫情影響，大眾待在家裡的時間變長，居家環境的舒適與品味更重要，適逢9月開學季與求職季，屈臣氏看準學生和社會新鮮人搬入宿舍或在外租屋的需求，9月24日開跑的全新一波集點活動由Hello Kitty和超萌小熊朋友擔綱，9月24日至10月21日第一波活動祭出5款可愛與實用兼具的家居商品，包括馬克杯、坐墊、垃圾桶、電磁爐與燜燒鍋等，Kitty粉快衝一波！

屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動於9月24日至12月2日消費滿200元送1點，集滿5點或8點即可加價換購一款集點活動商品。其中「加點甜馬克杯」、「零距離電磁爐」為9月24日至10月21日的期間限定商品。「加點甜馬克杯」採用半霧面設計，杯身上鑲有Hello Kitty和小熊朋友兩款古典金屬牌，集5點＋99元可隨機加購一款；「零距離電磁爐」的黑晶玻璃觸控面板有著滿滿的Hello Kitty與小熊朋友圖案，並配有自動斷電的安全裝置，集8點＋999元即可擁有。

另外還有Hello Kitty、小熊朋友大臉造型的「溫暖依靠坐墊」，外層為舒適保暖的玫瑰絨、內部為海綿，可當椅墊或靠墊，集8點＋199元或45點免費隨機兌換一款；「清空空分類垃圾桶」採用分隔設計，可以輕鬆將一般垃圾和可回收垃圾隔開，集8點＋399元或50點免費換；「慢慢變好燜燒鍋」採用不鏽鋼設計，可保冷保溫，燉、燜、煮、滷多種烹煮方法一鍋多用，集8點＋699元或70點免費換。

屈臣氏門市也陸續推出Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」聯名商品系列，包括袖珍面紙、抽取式面紙、潔膚柔濕巾、氣墊按摩梳、U形枕、手提化妝包、室內拖鞋等。

此外，屈臣氏將於9月24日至9月27日在西門町6號出口前廣場設置「Hello Kitty &小熊朋友加點甜馬克杯」拍照裝置，活動期間拍照打卡即可兌換精美小禮。

屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動推出「溫暖依靠坐墊」，集8點＋199元或45點免費隨機兌換一款。記者陳立儀／攝影
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動推出「溫暖依靠坐墊」，集8點＋199元或45點免費隨機兌換一款。記者陳立儀／攝影
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動9月24日至10月21日推出「零距離電磁爐」，集8點＋999元。記者陳立儀／攝影
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動9月24日至10月21日推出「零距離電磁爐」，集8點＋999元。記者陳立儀／攝影
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點9月24日開跑，可愛又實用的居家小物打造質感生活。圖／屈臣氏提供
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點9月24日開跑，可愛又實用的居家小物打造質感生活。圖／屈臣氏提供
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動推出「清空空分類垃圾桶」，集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動推出「清空空分類垃圾桶」，集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動9月24日至10月21日推出「加點甜馬克杯」，集5點＋99元可隨機加購一款。記者陳立儀／攝影
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動9月24日至10月21日推出「加點甜馬克杯」，集5點＋99元可隨機加購一款。記者陳立儀／攝影
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動推出「慢慢變好燜燒鍋」，集8點＋699元或70點免費換。記者陳立儀／攝影
屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動推出「慢慢變好燜燒鍋」，集8點＋699元或70點免費換。記者陳立儀／攝影

Hello Kitty

延伸閱讀

全台3千店限定！7-11推「Hello Kitty口罩掛繩收納組」　還有蛋黃哥雙層杯

東京23區唯一！淺草東武飯店「Hello Kitty主題套房」誕生　和室空間好療癒

影／搶中衛口罩屈臣氏湧人潮 民眾自製號碼牌免白排

特殊色口罩又來了！搭帳篷、睡路邊 北市民眾徹夜屈臣氏排隊

相關新聞

電磁爐、燜燒鍋超萌又實用！屈臣氏「Hello Kitty&小熊朋友」集點快衝一波

今年受疫情影響，大眾待在家裡的時間變長，居家環境的舒適與品味更重要，適逢9月開學季與求職季，屈臣氏看準學生和社會新鮮人搬...

THE上海推出3日「旗袍宴」！教你穿旗袍、聽旗袍故事

能夠展現女性婀娜魅力的「旗袍」，一直是許多女性喜愛的經典中式衣款。儘管一般生活中已經少見，但坊間仍有不少的旗袍愛好者；在...

抗老產品沒用怎麼辦？掌握3訣竅，先從拋棄化妝棉開始

女人用保養品，就是為了要對抗歲月，延緩老化，但有些抗老產品怎麼用都沒用，該怎麼辦呢？日本保養品牌朵茉麗蔻研究發現，抗老保...

Supreme破天荒聯手山本耀司 結合藝術、街頭塗鴉讓潮衣再升級

紐約殿堂級潮牌Supreme日前上市了與日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）聯名系列，引起不少的關注與討...

李英宏炫三星聯名手機 怕「腿太辣」THOM BROWNE百褶裙先不要

日前引起話題的THOM BROWNE x三星Galaxy Z Fold2聯名限量版，在精品複合店ART HAUS開放預購...

【2020周年慶】ANNA SUI完美妝容靠5大天后、滿額贈超Q

喜愛神秘系彩妝的人，都會喜歡ANNA SUI，且ANNA SUI之前還推出了保養系列，2020周年慶ANNA SUI集結...

長期戴口罩悶長粉刺冒痘 保養達人曝「最重要的小事」

【粉刺痘痘人都該有的好習慣：最重要的小事 日常吸油】

凱亞葛柏、水原希子遠距拍春季COACH 調皮、厭世各種表情包

受到新冠肺炎疫情影響，紐約時裝周品牌多以各自發表方式帶來新作，COACH以線上直播的形式曝光2021春季「COACH F...

謝沛恩挑戰Moschino浮誇宮廷風穿搭 笑稱瑪麗安東尼皇后上身

Moschino舉辦秋冬新品鑑賞會，特別空運了秀上款式來台，邀了過去總是給人「女漢子」印象的謝沛恩（Aggie）來演繹，...

小米推7款智慧家庭新品 小愛音箱Play超殺價595元入手

智慧家庭浪潮正夯，小米台灣今宣布再推出7款AIoT智慧家庭新品，包含2款智慧音箱新品「小米小愛音箱Art」、「小米小愛音...

缺杯具的看這裡 這3款酒禮都送水晶威杯

水晶威杯是威士忌愛好者的生活必需品，看準貪杯者的需求，今年中秋這3款單一麥芽威士忌禮盒，都附送一個水晶威杯。

中秋「烤肉」懶人包！趨勢：小包裝、多樣化、口味創新

中秋想要自己烤，除了烤肉工具，更重要的是「肉品」。從日本、南韓到台灣的「一人經濟」正發燒，486團購觀察，輕量化包裝、即...

熱門新聞

沒等乘客全下車就開走 列車長：汐科是很尷尬的站

離譜！ 區間車到汐科站 不等乘客全下車就開走

東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

明天鋒面南下將變天！ 吳德榮：秋雨又轉涼

雙鋼印口罩明正式開賣！藥局今偷賣「將祭出停配措施」

基因檢測擬下放給昆蟲系生 醫檢師團體抗議「違法」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。