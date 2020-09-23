電磁爐、燜燒鍋超萌又實用！屈臣氏「Hello Kitty&小熊朋友」集點快衝一波

今年受疫情影響，大眾待在家裡的時間變長，居家環境的舒適與品味更重要，適逢9月開學季與求職季，屈臣氏看準學生和社會新鮮人搬入宿舍或在外租屋的需求，9月24日開跑的全新一波集點活動由Hello Kitty和超萌小熊朋友擔綱，9月24日至10月21日第一波活動祭出5款可愛與實用兼具的家居商品，包括馬克杯、坐墊、垃圾桶、電磁爐與燜燒鍋等，Kitty粉快衝一波！

屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動於9月24日至12月2日消費滿200元送1點，集滿5點或8點即可加價換購一款集點活動商品。其中「加點甜馬克杯」、「零距離電磁爐」為9月24日至10月21日的期間限定商品。「加點甜馬克杯」採用半霧面設計，杯身上鑲有Hello Kitty和小熊朋友兩款古典金屬牌，集5點＋99元可隨機加購一款；「零距離電磁爐」的黑晶玻璃觸控面板有著滿滿的Hello Kitty與小熊朋友圖案，並配有自動斷電的安全裝置，集8點＋999元即可擁有。

另外還有Hello Kitty、小熊朋友大臉造型的「溫暖依靠坐墊」，外層為舒適保暖的玫瑰絨、內部為海綿，可當椅墊或靠墊，集8點＋199元或45點免費隨機兌換一款；「清空空分類垃圾桶」採用分隔設計，可以輕鬆將一般垃圾和可回收垃圾隔開，集8點＋399元或50點免費換；「慢慢變好燜燒鍋」採用不鏽鋼設計，可保冷保溫，燉、燜、煮、滷多種烹煮方法一鍋多用，集8點＋699元或70點免費換。

屈臣氏門市也陸續推出Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」聯名商品系列，包括袖珍面紙、抽取式面紙、潔膚柔濕巾、氣墊按摩梳、U形枕、手提化妝包、室內拖鞋等。