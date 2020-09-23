信紘科參加半導體展 秀綠色製程研發實力

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
信紘科於國際半導體展「TechxPOT創新技術發表會」中，針對「半導體綠色製程趨勢及相應解決方案」的議題分享，圖右七為信紘科董事長簡士堡。業者／提供
信紘科於國際半導體展「TechxPOT創新技術發表會」中，針對「半導體綠色製程趨勢及相應解決方案」的議題分享，圖右七為信紘科董事長簡士堡。業者／提供

信紘科技（6667）參加國際半導體展（2020 SEMICON Taiwan）盛會，展出綠色製程解決方案的研發實力，並於今（23）舉辦的「TechxPOT創新技術發表會」中，針對「半導體綠色製程趨勢及相應解決方案」的議題，分享信紘科於「製程特殊廢液」、「系統整合」、「製程機能水」三大領域完整技術，以及多年來與客戶共同開發解決方案，協助客戶達到綠色製造的實績。

信紘科今年展位設計以公司理念「無限符號∞」為主軸，呈現「Trustworthy、Surpassing、Valuable」研發與服務價值，信紘科每年投入營收約3％的研發費用持續開發核心技術，如氣液混和技術、製程廢液及廢水處理技術、功能性薄膜技術、奈米材料合成技術等，加上完善的專利佈局，包含擁有47項國際新型/發明專利及14項認證，致力提供客戶有價值的客製化解決方案，是奠定信紘科成為多家國際半導體大廠信賴夥伴的重要關鍵。

從信紘科今年上半年整體營收來看，綠色製程解決方案的營收比重自2018年度的5.56％拉升至11.57％，其中，「製程機能水」方面，信紘科於2019年推出的全新製程機能水設備也同時取得國際半導體大廠的Golden認證，由於現今半導體產業先進製程持續進步，使得晶圓線距更小的情況下，提高製程清洗效率顯得格外重要，過去清洗使用的習用化學藥品，易造成人體、環境負擔，信紘科透過自有的機能水設備與系統，提供高科技產業客戶在不改變既有製程的情況下，同時達到節能、化學品減量與取代等解決方案，隨著半導體客戶朝向先進製程技術發展，對信紘科的「製程機能水」產品需求穩健，挹注營收與獲利。

信紘科在「製程特殊廢液處理」方面，可將高科技產業製程中殘留的廢液體處理達到適當的廢棄物減量，減少約70-80％的廢棄物清運量、降低廢液中的COD(Chemical Oxygen Demand，化學需氧量)，亦可將危害物質包括有機溶劑中的雙氧水去除、降低有機溶劑中的含硫量，甚至可達到活化再利用，目前已取得多家半導體、面板廠等一線廠商合作的實績。未來將持續提供客戶一條龍式特殊廢液處理設備與服務，協助高科技產業客戶邁向更高效與環保的綠色製程。

半導體 專利 廢棄物

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