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長期戴口罩悶長粉刺冒痘 保養達人曝「最重要的小事」
【粉刺痘痘人都該有的好習慣：最重要的小事 日常吸油】
天氣悶熱，加上口罩戴整天，臉紅、出油、脫妝是必然的狀態。許多人會認為回到家再卸妝洗臉就好，其實問題的發生時間都是在「起床到睡覺之間」。這段期間已經在餵養細菌吃大餐了，臉已經紅了，痘痘已經在噴發了！
所以，「日間的吸油」是最重要的小事，也是最簡單的抗痘秘方。
白天，隨著時間過去，出遊累積在臉上，開始醞釀起粉刺痘痘，晚上回到家皮膚已經變得更糟了。如果能在日間多加一個吸油的動作，整天下來，堆積的粉刺痘痘數量會差很多喔！
Q：聽說吸油面紙會越吸越油？
Ａ：吸油面紙並不會讓你的臉更油。
看看圖吸油面紙上的油光，就是你餵養痘菌吃的大餐，尤其是酒槽性皮膚，更需要好好吸油，油脂覆蓋就會讓臉溫度升高，只要把油吸掉，第一個發現的改變是：臉變白了！因為油脂經過一整天接觸空氣之後會氧化成黃黃髒髒的狀態，如果又結合了底妝泛出來的油，就是細菌的溫床了。
第二個發現的就是：皮膚舒服很多！雖然不能洗臉，至少可以吸油，這件事情非同小可，容易出油的人一定要確實執行。第三個改變就是：粉刺堆積的數量減少，臉紅的狀態也會因為透氣散熱而改善許多。
【如何正確使用吸油面紙？】
1. 先平鋪肌膚表面
2. 以指腹輕輕滑過吸取油光（若有上妝，比較不會壓壞妝）
3. 兩面都可使用
4. 如果不夠就再用一張
※本文為作者經驗分享，謹供讀者參考，任何疾病症狀請至醫院治療看診
【以上摘文選自：《我也不想一直長痘痘》、作者： ELSA、 繪者： Chawn、圖文提供：幸福文化、整理：柯意如】
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