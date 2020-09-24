台灣慕思寢具進駐新莊宏匯廣場 9/26開幕3D太空床墊獨家價2萬有找

在全球設立4,800多家門市的慕思集團，擁有法國頂級床墊 崔卡TRECA Paris 與科技床墊 慕思DeRUCCI 大品牌，台灣據點除了進駐紐約家具設計中心內湖館的兩間旗艦店之外，現在也插旗新北新莊副都心，進駐新莊宏匯廣場9月26日正式開幕。開幕當天除了有「台灣馮迪索」健美冠軍陳孔文擔任一日店長外，台灣慕思明星商品3D太空樹脂球床墊系列，推出獨家限量價19,460元起。

圖／台灣慕思提供 提供

新莊副都心因周邊住宅建案多，民眾對住宅裝潢及家具選購需求持續成長，也帶旺進駐宏匯廣場的居家業態商機。睡眠品質與健康息息相關，尤其不可忽略寢具舒適的重要性，慕思寢具DeRUCCI成立於2004年，曾獲全球CEO高峰會指定床墊寢具品牌，以及各大星級飯店指定款。其一大特色是獨創太空樹脂球床墊材料，打造舒適科技睡眠，有別於傳統彈簧床墊僅能上下伸縮，太空樹脂球床墊材質可上下左右全方面的伸縮，隨著身體翻身體位改變同時服貼支撐，分散人體壓力。

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DeRUCCI床墊也因應人體工學擁有七區獨立筒彈簧技術，貼合支撐頸部、肩膀、背部、腰椎、臀部與大腿小腿，調節身體各個部位不同壓力給予適當的承托，舒緩一整天下來肌肉的緊繃，讓使用者夜晚充分休息後重啟人體能量。

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另外，台灣慕思也代理世界三大床墊品牌之一TRECA Paris進駐台灣。TRECA Paris於1922年在法國誕生擁有近百年頂級床墊品牌歷史，創始人秉持高級時裝訂製概念的精湛工藝，在全球寢具品牌中居於領頭地位，擁有「睡眠的藝術品」之稱。從原料到成品皆採用99%防敏純天然材料，使用珍貴稀有幼羊駝絨、幼駝絨、馬海毛、克什米爾山羊絨，堆疊出絕佳舒適的睡眠體驗，床墊和床褥都有冬夏兩面。包括法國前總統席哈克、俄羅斯總統普丁、德國總理梅克爾、英國皇室喬治小王子及巨星安潔莉娜裘莉等，都是TRECA Paris的愛用者。世代傳承的頂級手工藝及跨越時代的設計風格，締造出近一世紀睡眠藝術品的美譽。

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而台灣慕思進駐宏匯廣場六樓，並推出最新材質的「3D太空樹脂球床墊系列」，9月26日開幕日推出眾多獨家超值優惠。同時邀來DeRUCCI床墊愛用者、「台灣馮迪索」陳孔文與民眾現場互動。

●慕思DeRUCCI紐約家具旗艦店地址：台北市內湖區新湖一路128巷15號三樓官網： https://www.new-world.com.tw/lifes/mattress-derucci-0306/ 臉書： https://www.facebook.com/derucci.tw/

●崔卡TRECA Paris紐約家具旗艦店地址：台北市內湖區新湖一路128巷15號一樓官網： https://www.new-world.com.tw/videos/treca-paris/