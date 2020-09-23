快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱亞葛柏、水原希子遠距拍春季COACH 調皮、厭世各種表情包

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
COACH以線上直播的形式曝光2021春季「COACH Forever」系列。圖／COACH提供
COACH以線上直播的形式曝光2021春季「COACH Forever」系列。圖／COACH提供

受到新冠肺炎疫情影響，紐約時裝周品牌多以各自發表方式帶來新作，COACH以線上直播的形式曝光2021春季「COACH Forever」系列，結合過去、現在與未來，由COACH好友們詮釋品牌經典包款輪廓，以及延續秋季的COACH X Jean-Michel Basquiat系列。

COACH Family包括凱亞葛柏（Kaia Gerber）、水原希子（Kiko Mizuhara）、凱特摩絲（Kate Moss）、林書豪等人，上季時裝周表演的74歲歌手Debbie Harry也加入拍攝行列，穿上有著尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）塗鴉畫作的大衣，也可以這件大衣和多套造型發現，以毛線繡上名字、愛心等呈現，是春夏服裝的可愛細節。德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡的影片，背景是公園、溫室、球場或建築牆面，展現貼近生活的溫度。

反思社會當前議題包括企業責任、更新再生、減量節約等概念，是COACH Forever系列的主題之一，執行創意總監Stuart Vevers也以務實而正向樂觀的精神作為靈感，因此手袋以帶著使用過的痕跡作為設計，為呼應環保時尚，COACH Forever系列中的手袋都以植鞣法與天然染色等工序製成，托特手袋則用回收材料打造，服裝布料來自回收塑膠瓶、邊角剩料，並且以多樣化的裝飾配件、刺繡營造個人風格；此外，春季系列還包括「獻給紐約的情書（A Love Letter to New York）」單品，由當地藝術家共同設計打造而成，也致敬歷年經典輪廓。

█「COACH Forever」2021春季系列影片：

https://www.youtube.com/watch?v=ShVrlo2ibKc

林書豪拍攝2021春季COACH系列。圖／COACH提供
林書豪拍攝2021春季COACH系列。圖／COACH提供
帶著復古、童趣風格的刺繡毛衣，是2021春季重點單品。圖／COACH提供
帶著復古、童趣風格的刺繡毛衣，是2021春季重點單品。圖／COACH提供
水原希子在溫室拍攝的COACH 2021春季系列形象圖，展現她個人的淘氣風格。圖／COACH提供
水原希子在溫室拍攝的COACH 2021春季系列形象圖，展現她個人的淘氣風格。圖／COACH提供
凱亞葛柏以托特包、小包款的配襯方式，表現春季多個包款疊搭的造型。圖／COACH提供
凱亞葛柏以托特包、小包款的配襯方式，表現春季多個包款疊搭的造型。圖／COACH提供
加入拍攝2021春季的COACH Family包括超模凱特摩絲。圖／COACH提供
加入拍攝2021春季的COACH Family包括超模凱特摩絲。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat系列延續到2021春季。
COACH X Jean-Michel Basquiat系列延續到2021春季。
各式各樣的徽章、項鍊，也是2021春季的造型特色。圖／COACH提供
各式各樣的徽章、項鍊，也是2021春季的造型特色。圖／COACH提供
水原希子在COACH 2021春季系列毫無保留展現她的個人風格
水原希子在COACH 2021春季系列毫無保留展現她的個人風格
水原希子在溫室拍攝的COACH 2021春季系列形象圖，展現她個人的淘氣風格。圖／COACH提供
水原希子在溫室拍攝的COACH 2021春季系列形象圖，展現她個人的淘氣風格。圖／COACH提供
Hobo型包款又重返流行。圖／COACH提供
Hobo型包款又重返流行。圖／COACH提供
個人名字及風格的刺繡、多樣化的裝飾配件是COACH 2021春季的標誌設計。圖／COACH提供
個人名字及風格的刺繡、多樣化的裝飾配件是COACH 2021春季的標誌設計。圖／COACH提供
COACH發表2021系列的影片與形象圖，多以大自然為背景。圖／COACH提供
COACH發表2021系列的影片與形象圖，多以大自然為背景。圖／COACH提供
小型手機袋還是2021重點單品之一。圖／COACH提供
小型手機袋還是2021重點單品之一。圖／COACH提供

紐約 時裝周

延伸閱讀

「同學麥娜絲」超前導預告首發 啊堯導演厭世口白回歸

孫芸芸深蹲拍照是陷阱妹升級版？COACH塗鴉包又要斷貨

珍妮佛羅培茲、水原希子拍COACH 重回零修圖的幸福時光

走光仍繼續走秀、腳跟破皮慘不忍睹　18歲凱亞葛柏不靠超模媽媽走出自己的時尚路

相關新聞

長期戴口罩悶長粉刺冒痘 保養達人曝「最重要的小事」

【粉刺痘痘人都該有的好習慣：最重要的小事 日常吸油】

凱亞葛柏、水原希子遠距拍春季COACH 調皮、厭世各種表情包

受到新冠肺炎疫情影響，紐約時裝周品牌多以各自發表方式帶來新作，COACH以線上直播的形式曝光2021春季「COACH F...

謝沛恩挑戰Moschino浮誇宮廷風穿搭 笑稱瑪麗安東尼皇后上身

Moschino舉辦秋冬新品鑑賞會，特別空運了秀上款式來台，邀了過去總是給人「女漢子」印象的謝沛恩（Aggie）來演繹，...

小米推7款智慧家庭新品 小愛音箱Play超殺價595元入手

智慧家庭浪潮正夯，小米台灣今宣布再推出7款AIoT智慧家庭新品，包含2款智慧音箱新品「小米小愛音箱Art」、「小米小愛音...

缺杯具的看這裡 這3款酒禮都送水晶威杯

水晶威杯是威士忌愛好者的生活必需品，看準貪杯者的需求，今年中秋這3款單一麥芽威士忌禮盒，都附送一個水晶威杯。

中秋「烤肉」懶人包！趨勢：小包裝、多樣化、口味創新

中秋想要自己烤，除了烤肉工具，更重要的是「肉品」。從日本、南韓到台灣的「一人經濟」正發燒，486團購觀察，輕量化包裝、即...

AI預測疫情 可做封城決策參考

新冠肺炎疫情在國際間持續延燒，全球確診人數突破3100萬人，台大公衛學院教授陳秀熙今表示，可將人工智慧（AI）技術善用於...

【2020周年慶】蘭芝小電瓶、小水精、氣墊粉餅下殺64折

小資女最愛的韓系保養品牌蘭芝LANEIGE，周年慶這回誠意十足，把消費者最愛的商品全都組成特惠組，甚至包括今年度推出熱賣...

New Era台灣限定系列聯手毛小孩賣萌 各位主子都準備好了嗎？

潮牌New Era繼去年推出以香雞排、珍珠奶茶為主角的「台灣風情」系列推出大獲好評後，今年又帶來了毛小孩為主題的限定系列...

日系文青風超美！康是美攜手京都「SOU・SOU」推周年慶限定組

不能到日本旅遊，擁有日系文青風小物也能療癒一下苦悶的心！康是美首度與京都文創品牌「SOU．SOU」合作，9月30日起推出...

不怕壞天氣！LYOPAR防水機能背包陪你穿梭都市叢林

秋老虎天氣總是陰晴不定，出門前還是大晴天，走去搭車的路上忽然滂沱大雨，不但淋濕行囊也澆熄了好心情，忍不住在心裡抱怨「又被天氣預報騙了」。這樣的場景是否很熟悉？為了成就一趟完美旅程，不只規劃行程需要做足功課，行前裝備的選擇也十分重要。面對無法掌控的天氣，多數消費者偏好具有防水功能的機能型裝備，讓行程更加自在從容。

2020旗美馬拉松 報名熱烈延長至10月20日

感謝各地跑團、跑友熱情相挺，「2020旗山美濃馬拉松」官方粉絲專頁近日收到許多跑友訊息期盼延長報名時間，經主辦單位聯合數位文創討論後將配合開放賽事報名時間至二Ｏ二Ｏ年十月二十日，歡迎各地跑友們把握時間，及時報名。

熱門新聞

杏輝又出包！暈船藥、皮膚炎、結膜炎等14款藥品下架

沒等乘客全下車就開走 列車長：汐科是很尷尬的站

他寄九公斤口罩給海外家人 網友一看運費都嚇瘋

離譜！ 區間車到汐科站 不等乘客全下車就開走

周六補班日限定！OKmart「大杯美式咖啡、拿鐵同品項買2送2」

明天鋒面南下將變天！ 吳德榮：秋雨又轉涼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。