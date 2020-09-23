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凱亞葛柏、水原希子遠距拍春季COACH 調皮、厭世各種表情包
受到新冠肺炎疫情影響，紐約時裝周品牌多以各自發表方式帶來新作，COACH以線上直播的形式曝光2021春季「COACH Forever」系列，結合過去、現在與未來，由COACH好友們詮釋品牌經典包款輪廓，以及延續秋季的COACH X Jean-Michel Basquiat系列。
COACH Family包括凱亞葛柏（Kaia Gerber）、水原希子（Kiko Mizuhara）、凱特摩絲（Kate Moss）、林書豪等人，上季時裝周表演的74歲歌手Debbie Harry也加入拍攝行列，穿上有著尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）塗鴉畫作的大衣，也可以這件大衣和多套造型發現，以毛線繡上名字、愛心等呈現，是春夏服裝的可愛細節。德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡的影片，背景是公園、溫室、球場或建築牆面，展現貼近生活的溫度。
反思社會當前議題包括企業責任、更新再生、減量節約等概念，是COACH Forever系列的主題之一，執行創意總監Stuart Vevers也以務實而正向樂觀的精神作為靈感，因此手袋以帶著使用過的痕跡作為設計，為呼應環保時尚，COACH Forever系列中的手袋都以植鞣法與天然染色等工序製成，托特手袋則用回收材料打造，服裝布料來自回收塑膠瓶、邊角剩料，並且以多樣化的裝飾配件、刺繡營造個人風格；此外，春季系列還包括「獻給紐約的情書（A Love Letter to New York）」單品，由當地藝術家共同設計打造而成，也致敬歷年經典輪廓。
█「COACH Forever」2021春季系列影片：
https://www.youtube.com/watch?v=ShVrlo2ibKc
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