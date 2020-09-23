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謝沛恩挑戰Moschino浮誇宮廷風穿搭 笑稱瑪麗安東尼皇后上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
謝沛恩出席Moschino秋冬新品鑑賞會，特別挑戰了秀上款的浮誇造型穿搭。攝影／記者曾學仁
謝沛恩出席Moschino秋冬新品鑑賞會，特別挑戰了秀上款的浮誇造型穿搭。攝影／記者曾學仁

Moschino舉辦秋冬新品鑑賞會，特別空運了秀上款式來台，邀了過去總是給人「女漢子」印象的謝沛恩（Aggie）來演繹，連她穿上後都表示：「誇張又好玩」，說明了品牌這一季服裝又吸引人的設計細節。

法國最傳奇同時也是最奢華的瑪麗安東尼皇后成為Moschino這季的設計靈感，因此在今年3月於巴黎發表時，各種浮誇的細節就成為當時網路熱烈討論的話題。設計師Jeremy Scott以電影《凡爾賽拜金女》為原型，運用大量的繡金線、珍珠等裝飾來來詮釋18世紀時的宮廷美學。因此，當在台推出這系列服裝時，Moschino還特別空運了秀上款式來台，找來謝沛恩穿來詮釋，重現在時尚伸展台上讓人驚艷的視覺感受。不過，要穿上這身造型也苦了謝沛恩，光梳頭就花了3小時，她透露最難穿的是靴子，還要大家一起幫忙，才能拉上。

謝沛恩出席Moschino秋冬新品鑑賞會，特別挑戰了秀上款的浮誇造型穿搭。攝影／記者曾學仁
謝沛恩出席Moschino秋冬新品鑑賞會，特別挑戰了秀上款的浮誇造型穿搭。攝影／記者曾學仁

不過能夠挑戰這麼高難度的造型，謝沛恩坦言「知道要打扮成這樣就很開心，就像演員可以嘗試不同的角色」，而且十分女性化的裝束，是她過去鮮少穿過的。對於Moschino這季的設計，謝沛恩也提到很多的粉色系的衣服，想要入手，特別是以蛋糕為外型的包包，更讓她驚呼「超可愛的」。除了瑪麗安東尼皇后之外，Jeremy Scoot還加入了日本漫畫《凡爾賽玫瑰》的元素，凸顯了少女的一面，讓謝沛恩看到也說「這就像皇后穿越到Tokyo去一樣」。

Moschino採用了許多奶油擠花的印花圖案來裝飾，概念也是來自瑪麗安東尼皇后曾對處於挨餓的人說「為何不讓他們吃蛋糕」，用戲謔的方式來反映當時皇室與人民的距離。此外，同樣的技法也被運用在招牌小熊系列上，細看蛋糕熊的圖案，會發現還帶有如同抹刀般的痕跡，相當的有意思。

Moschino秋冬系列女裝夾克42,800元。圖／Bluebell提供
Moschino秋冬系列女裝夾克42,800元。圖／Bluebell提供

Moschino秋冬系列凡爾賽玫瑰長夾25,300元。
Moschino秋冬系列凡爾賽玫瑰長夾25,300元。

Moschino秋冬系列西裝外套85,500元。圖／Bluebell提供
Moschino秋冬系列西裝外套85,500元。圖／Bluebell提供

Moschino秋冬系列奶油擠花西裝外套67,300元。圖／Bluebell提供
Moschino秋冬系列奶油擠花西裝外套67,300元。圖／Bluebell提供

Moschino秋冬系列多層次奶油蛋糕手拿包46,800元。
Moschino秋冬系列多層次奶油蛋糕手拿包46,800元。

Moschino秋冬系列繡金線牛仔褲91,500元。圖／Bluebell提供
Moschino秋冬系列繡金線牛仔褲91,500元。圖／Bluebell提供

Moschino秋冬系列凡爾賽玫瑰托特包38,800元。
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