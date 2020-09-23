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小米推7款智慧家庭新品 小愛音箱Play超殺價595元入手

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
米家智慧家庭組合新成員「小米光照度感應器」，搭配小米多功能網關使用，主動打造智慧家庭情境。圖／小米台灣提供
米家智慧家庭組合新成員「小米光照度感應器」，搭配小米多功能網關使用，主動打造智慧家庭情境。圖／小米台灣提供

智慧家庭浪潮正夯，小米台灣今宣布再推出7款AIoT智慧家庭新品，包含2款智慧音箱新品「小米小愛音箱Art」、「小米小愛音箱Play」，可智慧開啟全屋照明的「米家吸頂燈450」、與米家吸頂燈絕配的「Yeelight遙控器」，可支援3種通訊協定的樞紐「小米多功能網關2」，結合智慧、光線與人體感應功能的「米家感應夜燈2藍牙版」，以及米家智慧家庭組合新成員「小米光照度感應器」，皆以親民價格全面打造智慧科技新生活。

此次主打商品小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play，不只提供音樂服務，更可透過語音解決各種生活疑問，並操控10多款小米在台灣市場推出的智慧家庭裝置。其中小米小愛音箱Art，以時尚金屬機身搭配極光燈帶，並採用與好萊塢同等級的DTS專業校正音效技術，適合更重視音質的使用者。小米小愛音箱Play則比原有的小米AI音箱外型更迷你，595元超實惠的價格更是驚人。凡於12月31日前購買小米小愛音箱2款新品，還享有3個月KKBOX免費體驗。

另外，首度引進台灣的米家吸頂燈450，也是許多家庭關注的實用產品，擁有日光及月光2種照明模式，更支援米家App及Apple HomeKit智慧控制，透過語音指令即可開關燈、調整燈光明暗度、切換自定義模式，還可搭配單獨販售的Yeelight遙控器直接遙控調整燈光，躺在床上開關燈再也不求人。

為迎接中秋節，小米台灣同步宣布自9月28日起至9月30日止，於小米商城mi.com及PChome24h購物小米旗艦館搶先展開「小米中秋節 HIGH購好禮」優惠活動，緊接著自10月1日起至10月4日止於小米台灣實體門市、全國電子與燦坤3C接檔活動，祭出多款熱銷商品直降優惠，直降最高達6.7折，包含最受喜愛的米家掃拖機器人直降搭配領券最高可折1,000元（限量500組），再送8H多功能護頸枕U1或小米簡約休閒雙肩包（好禮2選1）、米家空氣淨化器Pro直降加領券最高可折800元，同享滿額好禮2選1。消費者自9月25日起，即可在「小米中秋節 HIGH購好禮」活動頁面中領取現金券，搭配多項促銷活動及優惠商品累加使用更優惠。

小米小愛音箱Art採2.5吋的全頻揚聲器，具備DTS專業校正音效技術，並提供人聲、溫和、低音3種不同模式。圖／小米台灣提供
小米小愛音箱Art採2.5吋的全頻揚聲器，具備DTS專業校正音效技術，並提供人聲、溫和、低音3種不同模式。圖／小米台灣提供
米家感應夜燈2藍牙版建議售價295元，於9月28日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物正式開賣。圖／小米台灣提供
米家感應夜燈2藍牙版建議售價295元，於9月28日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物正式開賣。圖／小米台灣提供
4款主打新品自9月28日起於指定網購通路開賣。圖／小米台灣提供
4款主打新品自9月28日起於指定網購通路開賣。圖／小米台灣提供
自9月28日起至10月4日將推出「小米中秋節 HIGH購好禮」活動，針對多款智慧家電與生活熱門商品祭出好康優惠。圖／小米台灣提供
自9月28日起至10月4日將推出「小米中秋節 HIGH購好禮」活動，針對多款智慧家電與生活熱門商品祭出好康優惠。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布推出7款AIoT智慧家庭新品，以親民價格全面加速智慧家庭普及化。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布推出7款AIoT智慧家庭新品，以親民價格全面加速智慧家庭普及化。圖／小米台灣提供

中秋節 AI

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