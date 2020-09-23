小米推7款智慧家庭新品 小愛音箱Play超殺價595元入手

智慧家庭浪潮正夯，小米台灣今宣布再推出7款AIoT智慧家庭新品，包含2款智慧音箱新品「小米小愛音箱Art」、「小米小愛音箱Play」，可智慧開啟全屋照明的「米家吸頂燈450」、與米家吸頂燈絕配的「Yeelight遙控器」，可支援3種通訊協定的樞紐「小米多功能網關2」，結合智慧、光線與人體感應功能的「米家感應夜燈2藍牙版」，以及米家智慧家庭組合新成員「小米光照度感應器」，皆以親民價格全面打造智慧科技新生活。

此次主打商品小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play，不只提供音樂服務，更可透過語音解決各種生活疑問，並操控10多款小米在台灣市場推出的智慧家庭裝置。其中小米小愛音箱Art，以時尚金屬機身搭配極光燈帶，並採用與好萊塢同等級的DTS專業校正音效技術，適合更重視音質的使用者。小米小愛音箱Play則比原有的小米AI音箱外型更迷你，595元超實惠的價格更是驚人。凡於12月31日前購買小米小愛音箱2款新品，還享有3個月KKBOX免費體驗。

另外，首度引進台灣的米家吸頂燈450，也是許多家庭關注的實用產品，擁有日光及月光2種照明模式，更支援米家App及Apple HomeKit智慧控制，透過語音指令即可開關燈、調整燈光明暗度、切換自定義模式，還可搭配單獨販售的Yeelight遙控器直接遙控調整燈光，躺在床上開關燈再也不求人。