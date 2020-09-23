缺杯具的看這裡 這3款酒禮都送水晶威杯

水晶威杯是威士忌愛好者的生活必需品，看準貪杯者的需求，今年中秋這3款單一麥芽威士忌禮盒，都附送一個水晶威杯。

吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，送創意杯墊及水晶威杯。大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌限量禮盒，以及費特肯中秋天使水晶禮盒，送的都是知名Ridel水晶杯集團旗下的德國品牌Nachtmann設計的限量威杯。

吉拉雪莉12年中秋禮盒，隨盒附贈獨一無二的創意杯墊及水晶威杯，杯墊與外盒包裝一體成型，使用的時候只要從外包裝取下，可重複使用，更不佔空間。

大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌口感豐富、細緻滑順，可以說是大摩酒款基本風格的縮影。起初先於美國白橡木桶內熟成，接下來再把原酒分別放置在3種不同的雪莉桶內熟成，分別是30年歷史的Matusalem Oloroso頂級雪莉桶，以及Amoroso、Apostoles兩款珍貴雪莉桶。三種雪莉桶風格的融合與修飾，成就大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌的獨特性格。