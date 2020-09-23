中秋「烤肉」懶人包！趨勢：小包裝、多樣化、口味創新

中秋想要自己烤，除了烤肉工具，更重要的是「肉品」。從日本、南韓到台灣的「一人經濟」正發燒，486團購觀察，輕量化包裝、即食、不沾手等銷售特色，可見一人經濟學持續加溫，就連「烤肉」也不例外；各大肉品供應商也從大份量、團購式改為小包裝、多樣化，此外，方便、好烤、口味創新，也是今年秋節肉品的幾大趨勢。

今年中秋有4天連假，因疫情無法出國的假期，讓「烤肉」成為大商機。美福國際進口肉品供應商為後盾的「美福食集」，即日起至10月11日推出「烤肉Bar」中秋檔期活動，推出兩款集結頂級燒肉禮盒，以美國極黑和牛為主的「月灎珍饌禮盒」6,888元，以及結合兩大燒烤部位橫膈膜與牛舌的「秋夜饗樂禮盒」3,688元。

看好少量、多樣、方便烤的需求，美福食集也首度精選頂級食材，代客完成備料的前置作業，推出「優雅烤串系列」，除了美國Prime等級安格斯牛肉、日本干貝、台灣野生胭脂蝦及白燒鰻等頂級食材，也請來有野餐女王稱號的「璐露野嚴選」，一起加入中秋優雅串烤行列，主打獨家調製風味的印度坦都里雞肉及豬肉串。美福食集預估，今年中秋檔期營業額可望成長3成。

中秋也不只烤肉，海鮮宅配品牌「佐佐鮮」推出「2020中秋海鮮燒烤組合」，不僅可省去採購的麻煩、克服挑選海鮮的門檻，還把「多樣化」一次備齊。入門款共有5品食材，適合3~4人分享，限時特惠999元；進階款有8品食材，適合5~7人分享，限時特惠1,880元。另有8大人氣燒烤單品，最優惠可享買一送一。以來自宜蘭蘇澳港的白帶魚卷為例，看似家常其實藏有玄機，現流捕撈的白帶魚手工去骨去刺，只取42%黃金部位，再捲成方便料理的形狀，燒烤更便利。