小體積大效能 AIR6空氣淨化器完美融入你的生活

「圓方生活」是由圓方應用材料有限公司所推出的台灣品牌，擁有獨立研發技術與豐富的開發經驗，過往商品曾在海內外集資平台屢創佳績，並獲得多項國家專利。最新推出的 AIR6空氣淨化器 ，僅佔一個杯墊大小，效能卻可用於10坪的空間，先前在嘖嘖募資，活動一開跑50分鐘便快速達標，更在16小時內衝破百萬元大關。

創辦人錢文正觀察到市面上販售的空氣淨化器，消費者痛點多為買大台怕占空間、聲音吵雜、濾網耗材費用高；買小台的雖便宜，但功率不夠，好像只是買心安。團隊為解決其缺點，商品開發再升級。

AIR6集結「過濾、抑菌、除臭、清新」四大需求於一機，利用「靜電熔噴不織布濾網」，可過濾空氣中90%的粉塵微粒與細菌病毒，再透過可水洗光觸媒殺菌濾網，奈米光觸媒技術、獨家專利3D光分解倍增技術以及2000萬負離子技術，直接破壞病毒細胞壁、有效抑制病菌增生、可直接分解 PM2.5、菸味、甲醛、VOCs(揮發性有機化合物)等有害物質，輕鬆解決過敏原、異味與病毒等問題。為提倡環保概念，圓方主打「終身不用買耗材」，當靜電不織布濾網使用完後，只要上該公司官網登錄申請，將免費寄贈一年份濾網給消費者。