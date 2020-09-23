AI預測疫情 可做封城決策參考

新冠肺炎疫情在國際間持續延燒，全球確診人數突破3100萬人，台大公衛學院教授陳秀熙今表示，可將人工智慧（AI）技術善用於疫情，利用智慧型手機進行診斷與監測，並也可利用大數據資料做即時的疫情監測，提供封城或解封時的決策參考。

陳秀熙今舉行線上直播說明會表示，面對全球疫情，許多國家已經將大數據資料應用在接觸者追蹤系統上，例如歐盟便有德國、義大利等6國，開始進行追蹤系統連結，瑞士則將大數據資料應用在接觸者追蹤系統，且有約兩成民眾下載此應用程式；台灣也利用手機基地台定位的大數據資料追蹤一月底來台旅遊之鑽石公主號遊客和其接觸者，發送細胞簡訊通知進行14天自主管理。

陳秀熙也提到，現在AI科技和過去資料處理不同在於，從小資料、大資料，再結合國家資料庫，例如電信資料、國家疫情資料等，可以在短時間內做到即時（raeal time）的個案預測，或用AI預測模型預測疫情風險，當區域要從軟性封鎖區提升為嚴格封鎖，或是要解封鎖前，提供給決策者參考。

另外，物聯網和區塊鏈的發展也可運用提供住院及居家檢疫個案多項服務，例如：長期用藥者的藥物配送；中國則設立虛擬診所，利用醫療資訊販賣機提供相關資訊，讓醫療及健康需求不致受新冠肺炎影響。

全球疫情方面，陳秀熙分析表示，全球前十確診個案排名國家中，南美國家仍占一半；美國整體趨勢則比上周略為成長，主要防疫破口是學校重啟後的群聚感染日益嚴重。