New Era台灣限定系列聯手毛小孩賣萌 各位主子都準備好了嗎？

潮牌New Era繼去年推出以香雞排、珍珠奶茶為主角的「台灣風情」系列推出大獲好評後，今年又帶來了毛小孩為主題的限定系列，讓二哈（哈士奇）、柴犬、貴賓狗等，成為帽子上的主角，萌翻眾人。

New Era再度推出全新限定「汪大頭」系列帽款，以迎合台灣消費者對於自家毛孩寵溺的程度，因為根據統計，在2020下半年全國犬貓數和15歲以下人口數將出現「黃金交叉」，這意味著台灣毛小孩數量即將超過小孩。所以，New Era結合備受女孩們喜愛的經典920老帽樣式，提供黑、白、藍三種配色，還有卡其、象牙白、粉紅、駝色等中性選色。7種超萌犬種以精心設計的「汪大頭」刺繡圖樣，置於帽子前方，熱門的比熊犬、哈士奇、法鬥等都成為主角。

7種超萌犬種以精心設計的「汪大頭」刺繡圖樣，置於帽子前方。圖／New Era提供

狗狗們可愛的模樣以及細膩的神情都被生動地刻劃出來，帽側還有可愛的腳印刺繡， New Era將「毛孩控」們希望無時無刻帶上毛孩出門的心情都顧慮到。不僅如此，New Era還在貼心的設計這系列帽子時，針對頭圍較小的消費者，提供適合的尺寸選擇，配戴起來會更為俐落。由於是台灣市場獨賣，據New Era透露消息一曝光後，連帶其他國家的品牌粉絲也在詢問。

狗狗們可愛的模樣以及細膩的神情都被生動地刻劃出來，帽側還有可愛的腳印刺繡。圖／New Era提供

New Era推出全新限定「汪大頭」系列帽款1,380元。圖／New Era提供

New Era推出全新限定「汪大頭」系列帽款1,380元。圖／New Era提供