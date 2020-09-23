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【2020周年慶】蘭芝小電瓶、小水精、氣墊粉餅下殺64折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭芝2020周年慶。圖／蘭芝提供
蘭芝2020周年慶。圖／蘭芝提供

小資女最愛的韓系保養品牌蘭芝LANEIGE，周年慶這回誠意十足，把消費者最愛的商品全都組成特惠組，甚至包括今年度推出熱賣的修護小電瓶，還有我型我塑氣墊粉餅，最低下殺64折，絕對要入手。

今年9月推出升級版的完美新生AD系列，強調預防皺紋、強化緊緻度與提升光澤與保濕，堪稱是韓妞的新歡，台灣日前上市也獲得不少好評，周年慶推出完整4品項的特惠組，包括完美新生肌能露AD 40ml、醒肌露AD 15ml、賦活乳霜AD 8ml、賦活眼霜AD 3ml，打67折特價2,150元。

愛保濕的女孩必入手的蘭芝水酷肌因保濕精華，能達到2倍保濕效果，周年慶推出買水酷肌因保濕精華（清爽／水潤） 70ml、與水酷肌因智慧保濕凝霜（清爽／水潤） 50ml，送4件贈品，66折特價2,550元。

今年度蘭芝最熱賣的氣墊粉餅就是我型我塑，周年慶直接推出買三蕊一盒的光感／霧感氣墊，下殺64折特價1,800元。

其他推薦有高濃度維他命C的維他命C淨膚霜，幫助肌膚亮白，推出晶透潤白淡斑安瓶精華40ml與維他命C淨膚霜 50ml，送4贈品下殺65折特價3,250元；另還推出睡美人香氛水凝膜2020華特限定版，100ml特價1,100元。

蘭芝睡美人香氛水凝膜-2020華特限定版 100ml，價值1,414元、特價1,100元。圖／蘭芝提供
蘭芝睡美人香氛水凝膜-2020華特限定版 100ml，價值1,414元、特價1,100元。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑光感氣墊組：我型我塑光感氣墊SPF50+PA+++ (No.17-粉膚/No.21-明亮) 15g*3(三蕊一盒)、粉潤光感持妝精華 5ml、柔霧調色隔離乳(柔紫)SPF23/PA++10ml、水潤保濕潔面乳 30ml，價值2,824元、特價1,800元；價值：$2,824 (64折)。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑光感氣墊組：我型我塑光感氣墊SPF50+PA+++ (No.17-粉膚/No.21-明亮) 15g*3(三蕊一盒)、粉潤光感持妝精華 5ml、柔霧調色隔離乳(柔紫)SPF23/PA++10ml、水潤保濕潔面乳 30ml，價值2,824元、特價1,800元；價值：$2,824 (64折)。圖／蘭芝提供
蘭芝藍色小電瓶經典禮盒：完美新生肌能露AD 40ml、完美新生醒肌露AD 15ml、完美新生賦活乳霜AD 8ml、完美新生賦活眼霜AD 3ml，價值3,221元、特價2,150元。圖／蘭芝提供
蘭芝藍色小電瓶經典禮盒：完美新生肌能露AD 40ml、完美新生醒肌露AD 15ml、完美新生賦活乳霜AD 8ml、完美新生賦活眼霜AD 3ml，價值3,221元、特價2,150元。圖／蘭芝提供
蘭芝我型我塑我選底妝組（霧感）：我型我塑霧感氣墊SPF42 PA++ No.21-明亮 15g、任選 妝前精華/隔離乳/粉底液/BOBO唇、柔霧調色隔離乳(粉紅)SPF23/PA++10ml、超級莓果C煥顏精露 15ml、睡美人極萃滋養晚安唇膜-甜莓 3g 、價值2,467元起、特價1,620元起。圖／蘭芝提供
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蘭芝閃耀保濕精霜組(清爽/水潤)：水酷肌因保濕精華(清爽/水潤) 70ml(正貨)、水酷肌因智慧保濕凝霜(清爽/水潤) 50ml(正貨)、水酷肌因保濕導入液(清爽/水潤) 25ml、水酷肌因保濕醒肌露(清爽/水潤) 25ml、水酷肌因保濕精華(水潤) 10ml、水酷肌因智慧保濕凝霜(水潤) 10ml，價值3,820元、特價2,550元。圖／蘭芝提供
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蘭芝超級莓果C煥顏精露250ml，價值2,500元、特價1,950元。圖／蘭芝提供
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周年慶 維他命 品牌

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