【2020周年慶】蘭芝小電瓶、小水精、氣墊粉餅下殺64折

小資女最愛的韓系保養品牌蘭芝LANEIGE，周年慶這回誠意十足，把消費者最愛的商品全都組成特惠組，甚至包括今年度推出熱賣的修護小電瓶，還有我型我塑氣墊粉餅，最低下殺64折，絕對要入手。

今年9月推出升級版的完美新生AD系列，強調預防皺紋、強化緊緻度與提升光澤與保濕，堪稱是韓妞的新歡，台灣日前上市也獲得不少好評，周年慶推出完整4品項的特惠組，包括完美新生肌能露AD 40ml、醒肌露AD 15ml、賦活乳霜AD 8ml、賦活眼霜AD 3ml，打67折特價2,150元。

愛保濕的女孩必入手的蘭芝水酷肌因保濕精華，能達到2倍保濕效果，周年慶推出買水酷肌因保濕精華（清爽／水潤） 70ml、與水酷肌因智慧保濕凝霜（清爽／水潤） 50ml，送4件贈品，66折特價2,550元。

今年度蘭芝最熱賣的氣墊粉餅就是我型我塑，周年慶直接推出買三蕊一盒的光感／霧感氣墊，下殺64折特價1,800元。