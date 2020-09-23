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日系文青風超美！康是美攜手京都「SOU・SOU」推周年慶限定組

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
康是美首度與京都文創品牌「SOU．SOU」合作，9月30日起推出限量周年慶限定組，「花嬉戲」款原價2,210元、加購價699元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美首度與京都文創品牌「SOU．SOU」合作，9月30日起推出限量周年慶限定組，「花嬉戲」款原價2,210元、加購價699元，限量5,000個。圖／康是美提供

不能到日本旅遊，擁有日系文青風小物也能療癒一下苦悶的心！康是美首度與京都文創品牌「SOU．SOU」合作，9月30日起推出好康周年慶加購活動，包括2款周年慶限定組、12款限量加購商品及11款限量聯名商品，使用SOU．SOU經典的「十數」、「花嬉戲」、「麗」等3種花色，商品涵蓋隨身小物、辦公文具、生活用品等，日雜控、文青快鎖定。

今年康是美周年慶推限定組採用SOU．SOU兩款不同的設計手提袋，「十數」款限量7,000組、「花嬉戲」款限量5,000組，每款加購價699元，限定組內含醫美活泉水、洗面乳、面膜、日用品、SOU．SOU口金包和即開即中的抽獎活動，商品總市價超過2,000元，9月30日至10月27日於康是美全台門市及康是美eShop網購門市單筆消費不限金額即可加購，每人限購2組，限量售完為止，還有機會抽中Hyundai Venue GLA汽車、iPhone 11、易遊網國旅萬元旅遊金等大獎。

除了限定組之外，康是美同時也推出以「好康周年慶」為主題的12款SOU．SOU限量加購商品，採用SOU．SOU年輕活潑的色調，9月30日至10月27日分兩波推出，活動期間於康是美全台門市及康是美eShop、蝦皮通路單筆消費滿388元，即可以19元至299元不等的金額加價購買「好康周年慶」活動商品6件，限量售完為止。

9月30日至10月6日首波推出SOU．SOU口金零錢包－十數繽紛藍，原價799元、加購價299元，限量3,000個；SOU・SOU證件套－十數彩色原價599元、加購價199元，限量3,000個；SOU・SOU資料夾共有十數粉橘、十數彩色等兩款，原價69元、加購價19元，各限量20,000個；SOU・SOU筆記本共有花嬉戲、麗等兩款，原價129元、加購價39元，各限量15,000個。

10月7日至10月27日第二波推出SOU・SOU口金零錢包－麗，原價799元、加購價299元，限量3,000個；SOU・SOU證件套－十數粉橘原價599元、加購價199元，限量3,000個；SOU・SOU資料夾共有花嬉戲粉白、麗等兩款，原價69元、加購價19元，各限量20,000個；SOU・SOU筆記本共有十數彩色、十數繽紛藍等兩款，原價129元、加購價39元，各限量15,000個。

康是美還推出期間限定的限量SOU・SOU聯名商品，包括抽取式衛生紙、袖珍包面紙、螺旋紙軸棉花棒、紗布方巾、紗布長巾等。

康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU證件套。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU證件套。圖／康是美提供
康是美首度與京都文創品牌「SOU．SOU」合作，9月30日起推出限量周年慶限定組，「十數」款原價2,210元、加購價699元，限量7,000個。圖／康是美提供
康是美首度與京都文創品牌「SOU．SOU」合作，9月30日起推出限量周年慶限定組，「十數」款原價2,210元、加購價699元，限量7,000個。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU筆記本。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU筆記本。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU口金零錢包。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU口金零錢包。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU資料夾。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品，圖為SOU・SOU資料夾。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品。圖／康是美提供
康是美9月30日至10月27日分兩波段推出12款SOU．SOU限量加購商品。圖／康是美提供

周年慶 文青 衛生紙

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