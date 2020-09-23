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雪莉控看過來！格蘭花格高年份中秋禮盒發表
以傳統雪莉酒桶陳年聞名的蘇格蘭威士忌格蘭花格（Glenfarclas），今年中秋節推出中高年份的21年及25年單一麥芽蘇格蘭威士忌精裝版禮盒，提供高預算的消費者，更具華麗感的中秋送禮選擇。
格蘭花格21年及25年單一麥芽蘇格蘭威士忌精裝版禮盒，分別以精緻的胭紅色和尊榮的寶藍色為包裝外盒主色，在盒身上描繪代表格蘭花格六代家族傳承精神的斯貝河圖騰，體現「雪莉工藝、六代祖傳」的品牌精神，禮盒中附有格蘭花格故事冊及賀卡。
格蘭花格21年單一麥芽蘇格蘭威士忌，充滿著雪莉果香、熱帶水果與杏仁的氣味加上柑橘香，由香草帶甜味的煙燻味在基底襯托，酒體飽滿圓潤，釋放出果香、煙燻與稍稍辛辣的口味，餘韻長又柔順，在舌根散發煙燻味與巧克力香味，是一款柔順、高雅的威士忌。
格蘭花格25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，有著深度的煙燻泥煤味，誘人的橘子果醬、蜂蜜、現磨咖啡豆、雪莉酒與堅果芬芳，帶有橡木單寧感，酒體飽滿結實，雪莉酒香與橡木香相映成襯，帶有堅果味的煙燻氣息，強烈深沉的煙燻與麥香，比利時黑巧克力的氣味，讓口感更趨完整。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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