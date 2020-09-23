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「佐賀牛燒肉」特價150元！再抽佐賀、台虎紀念品

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
佐賀牛是佐賀當地的名產，擁有細緻的脂肪紋理。記者陳睿中/攝影
佐賀牛是佐賀當地的名產，擁有細緻的脂肪紋理。記者陳睿中/攝影

在無法出國的期間，日本的美食依舊吸引著民眾的味蕾。以「佐賀牛」聞名的日本佐賀縣，本次與台灣虎航合作，將於9月26日、27日期間，於新北市河海音樂季活動中設置展攤，在現場供應「佐賀牛燒肉」料理，同時提供抽獎活動，有機會獲得佐賀紀念品、佐賀牛燒肉等禮品。

位於日本九州的佐賀縣，以「佐賀的超級阿嬤」最為台灣民眾所知。另外境內的有田燒、祐德稻荷神社、唐津梯田等景點與特產，也都是佐賀的觀光魅力之一。而在佐賀的物產中，又以「佐賀牛」最具代表性，佐賀牛擁有細緻的脂肪紋理與緊實感，不論在海內外都是頂級的和牛食材，也是造訪佐賀必吃的在地美食。

除了燒肉、鍋物、壽喜燒等食用方式之外，源自佐賀的「西西里飯」，是在白飯上鋪以甜辣炒牛肉片、生菜，並以美乃滋與半熟蛋相襯，可以品嚐到佐賀牛的鮮美滋味，乃是佐賀經典的地方料理。另外包括呼子烏賊、有明海苔、佐賀地酒，也都是佐賀代表的風味美食。

9月26日、27日期間，佐賀配合2020新北市河海音樂季活動，推出體驗攤位，現場也將由料理職人川村勝行烹調佐賀牛燒肉料理，原價每份500元，優惠價150元，每日限量250份。凡購買者皆可參加抽獎活動，有機會獲得再來一份，或是佐賀紀念品、台灣虎航週邊商品等贈禮。

以佐賀牛製作而成的西西里飯，乃是地方特色料理。記者陳睿中/攝影
以佐賀牛製作而成的西西里飯，乃是地方特色料理。記者陳睿中/攝影
佐賀擁有眾多地方特產，也將於2020新北市河海音樂季活動中展出。記者陳睿中/攝影
佐賀擁有眾多地方特產，也將於2020新北市河海音樂季活動中展出。記者陳睿中/攝影

台灣虎航 日本

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