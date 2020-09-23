別遺忘你的動滋券！盤點迪卡儂10大網激推 500元以下熱銷品

你動滋了沒？買這些超划算！

為促進體育相關產業，教育部體育署砸下20億預算，提供400萬張價值500元的動滋券，使用期限至明年1月31日為止，但根據體育署統計，截至9月17日，還有75萬人沒領取，有抽到動滋券的你，千萬別忘記自己的權益！

雖然離截止還有4個多月，拿到後該怎麼花最划算？不少人會選擇到大型體育用品店「迪卡儂」消費，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，有哪些500元以下的網路超夯商品，趕快拿出筆記，改天就出發買一波吧～

image source：decathlon instagram

NO.10 兒童泳具

運動不只是大人維持健康該有的習慣，現代許多新手爸媽，也會趁小朋友發育時，透過各類兒童啟蒙運動，促進肌肉骨骼發展，增強抵抗力等，其中「游泳」不但適合在暑假消暑，也是親子同樂好選擇，因此兒童用的水上輔助用品，像是各類尺寸泳圈、臂圈跟充氣背心，都成為許多爸媽會前往購買的熱門商品。

#熱銷品

兒童(8歲以上)防磨游泳大型泳圈 NT$ 199

#網友點評

「小朋友穿上玩的很開心～也很有安全感！當然家長還是要在旁邊看著喔」

「價錢合理 ，很好用 ，材質不容易磨破」



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NO 9.跑鞋

說到跑步最需要的就是雙好鞋，才能讓雙腳能夠自由奔跑，市面上的跑鞋價差非常大，迪卡儂最大特色就在於十分便宜，非常適合新手跑者，在初期試水溫階段購入使用，簡單的設計，但時具備跑鞋的該有的避震、輕量、防滑功能。

讓偶爾偶爾跑步的人穿了也能輕鬆邁開大步，加上設計簡約不複雜，喜歡樸素風的人一定會喜歡。

#熱銷品：男/女士輕量緩震跑步鞋NT$ 499

#網友點評

「配色簡單我喜歡」

「我的迪卡儂讓我陪白沙屯媽祖走很久」

「硬要說缺點的話、鞋底不耐磨…」

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NO.8 運動襪

喜歡有氧運動的人絕對不要錯過！一雙好的跑步襪可以減少足部摩擦力，或減低起水泡的不舒適，厚度夠能保護雙腳，材質夠好才能吸濕，不易造成細菌滋生，進而產生香港腳，因此兩雙才99元的迪卡儂跑步隱形襪，因為便宜又好用，穿壞不心疼，成為許多慢跑愛好者會入手的產品之一，被認為CP值超高，不過大腳的朋友可能要注意一下尺寸是否適合喔！

#熱銷品：2雙入舒適跑步隱形襪NT$ 99

#網友點評

「算是新手入門經濟實惠的好選擇」

「好穿不鬆弛」

「非常舒服，沒有感覺它的存在」

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NO.7 運動褲

不好穿的運動褲，讓你怎麼動都不順，好的運動褲，讓你越動越嗨森！不管是緊身減壓褲，還是在球場上對戰的籃球褲、足球褲，或是想要通風一下的短褲，迪卡儂因為選擇多，也成為許多網友熱烈討論的項目，因為材質舒適，價格又親民，還有網友表示會拿來當成居家服，不管是躺著、坐著還是趴著，都能很舒服自在。

#熱銷品：男款有氧健身短褲NT$ 149

#網友點評

「短褲的話，迪卡儂感覺就很夠用」

「褲子又輕又便宜」

「我都穿網球、羽球系列的運動褲，都很好穿！」

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NO.6 毛巾

只要身體動起來，一定會有汗水，這時就一定要來條運動毛巾！在健身房不僅是運動禮儀，也能減少汗水在身上的不適感，降低殘留上身上導致體味，能夠兼具吸水快乾的毛巾，不管是重量訓練或是游泳都很需要，加上毛巾容易發霉，必須定期換，因此迪卡儂的纖維毛巾，因為輕巧快乾，又有收納用的綁帶，多買幾條備用是必要！

#熱銷品： 微纖維超吸水S號游泳毛巾 NT$ 69

#網友點評

「吸水性與乾燥速度讓人滿意」

「比毛巾容易洗，也容易乾」

「我覺得還可以，但是擦臉的順暢度不夠會卡卡的」

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NO.5 水上運動用品

今年因為疫情關係，國內旅遊大盛行，加上台灣四面環海的地理特性，夏天跑到海邊玩水的人潮湧現，不管是水中浮潛、自潛，還是水上衝浪或玩SUP，相關商品需求增大，雖然可跟店家租借，但到迪卡儂買有時候更便宜！其中像是浮潛必備的水陸兩用鞋，因為好穿脫又能保護雙腳，加上快乾的材質成為許多網友必收單品。

#熱銷品：成人透氣潛水/浮潛水陸兩用鞋NT$ 199

#網友點評

「一雙直接穿去浮潛方便，可以保護自己不會被割傷」

「鞋面布料孔洞大，細沙卡在鞋面上清不掉」



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NO.4 內衣褲

好的運動內衣褲，可以讓你做任何運動都舒服自在，男性運動內褲講究吸汗透氣，女生如果運動內衣沒有好的包覆力，不僅運動起來不舒適，還有可能會有疼痛，因此依照不同的活動，提供不同程度的支撐度就很重要啦！迪卡儂有許多便宜好用的內衣褲，讓男網友直呼穿起來很舒適，也有胸形較大的女網友找到適用的運動內衣褲。

#熱銷品： 男士透氣四角跑步內褲 NT$ 99

#網友點評

「大胸女孩：迪卡儂找到我可以穿的運動內衣」



「我內褲和跑褲都在那邊賣，很棒啊！」

「內褲99超級好穿」

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NO.3 運動上衣

相信有在運動的人都知道，流汗時衣服黏在身上超不舒服的感覺吧！因此準備多件上衣替換，絕對是運動咖的必備單品。

由於迪卡儂在服飾類有許多品項可以挑選，針對男女也有不同的版型，吸引不少人購買。其中純棉短袖T、吸濕排汗登山短袖，不管是日常當作內襯衣，還是戶外運動用，都兼具美觀跟實用，成為網友熱烈討論項目。

#熱銷品：男/女純棉柔軟T恤NT$ 99

#網友點評

「便宜輕薄好穿 」

「好看，有修飾身材效果」

「衣服意外的還不錯」

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NO.2 瑜珈用品

誰說瑜珈用品只能拿來拉拉筋？其實裡面也有許多便宜好用的器材，成為現在健身男女們的好夥伴，像是迪卡儂熱銷帶行榜上的彈力帶，不僅能幫助伸展，也可以訓練肌肉輔助使用，或是一次使用多條，增加阻力也不易斷裂，且體積小方便攜帶，也成為近期健身風潮的必備！

#熱銷品：雕塑迷你彈力帶 (3入) NT$ 149

#網友點評

「可用於不同部位，很貼心」

「商品無太大的塑膠異味,也無過多包裝」

「迪卡儂止滑瑜珈墊可以買，但偏重不方便攜帶」

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NO.1 背包

不管是從事什麼運動，都會需要一個收納用的背包！迪卡儂背包不僅款式選擇多，耐用又出乎意料的便宜，成為網友討論度最高的商品，價格最低從79 元起，即使尺寸適用於兒童，但仍有不少身材嬌小的網友直呼適用，其中熱銷的還有99元的十公升背包，不但便宜還有10年保固，真的是太狂啦！

#熱銷品：10L休閒健行背包NT$ 99

#網友點評

「從3歲到80歲都看到有人背過」

「我也有一個99的背包www 背去健身房還算可以

「99元保固十年，給我不買的理由」」

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月20日至2020年09月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『迪卡儂熱銷商品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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