萊爾富「萊購物」開站！全館免運下殺1.9折起　消費滿額抽電動車

今年受疫情影響，加速手指經濟發威，超商也藉由線上購物打造「虛擬二樓」，讓門市貨架與商品種類再延伸。萊爾富推出「萊購物」平台，擴增商品種類及差異化，門市接單、提貨整日無休，消費者在店內透過手機掃描門市吊牌卡上的QRCode，就能選購超過數百項商品。歡慶「萊購物」上線，即日起至10月20日享全館免運費服務，最低下殺1.9折起，消費滿指定金額還可抽電動二輪車及贈送Hi點、購物金等。

「萊購物」平台使用智慧手機就能直接在超商門市內透過QRCode掃碼方式，查閱商品資訊並完成下單，再持手機條碼至櫃台結帳，結帳時可使用現金、信用卡、HiPay支付、LINE Pay、街口支付等多種支付方式，再於預定日憑取貨條碼回原店取貨；針對年長或不擅長手機操作的消費者，也可直接持店內提供的宅配商品卡到櫃台結帳，並填寫宅配單，選擇宅配到府或回原店取貨。

以在地元素為主軸的「萊購物」，目前推出高達百項好買商品，主要有冷凍生鮮專區館（包含全國漁會、裕賀牛肉、卜蜂及獨家甜點）、品牌旗艦館、送禮專區館、美妝保養館、生活居家館、3C家電館、文玩具館、地方美食館等8大館別。

萊爾富「萊購物」生活居家館祭出下殺1.9折的MIT「繽紛泡泡蠶絲銀離子抗菌涼被145 x 180 cm」，原價2,080元、限時特價399元；攜手裕賀食品的「安格斯嫩肩牛排120g x 5入」原價495元、限時特價399元；攜手全國漁會推出的新鮮好魚肉「無刺虱目魚肚140g x 3入」原價270元、限時特價249元；「愛上新鮮原味海鹽舒肥嫩雞胸170g」原價109元、限時特價89元。

即日起至10月20日「萊購物」享全館免運，Hi-Life VIP會員單筆消費滿150元可抽市價72,400元的e-moving EM80電動二輪車，共將抽出3名；登錄發票號碼線上立即抽花東3,000元旅遊折抵券，限額3,000名；於「萊購物」下單並完成取件，每筆訂單除可獲得萊爾富購物金10元之外，再享Hi點5倍回饋。