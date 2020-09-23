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水果系調啤酒新貨到！ 芭樂鹽小麥 VS 情聖多里尼

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
500毫升、9.99%的「情聖多里尼」，前段乾淨酸甜、後段則轉為百花蜜的清香，已於7-11販售，單瓶99元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
500毫升、9.99%的「情聖多里尼」，前段乾淨酸甜、後段則轉為百花蜜的清香，已於7-11販售，單瓶99元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。

酸甜的果香，向來都是嗅覺味蕾的一大享受。臺虎精釀大受好評的「9.99調啤系」推出第六號新作「情聖多里尼（Before Santorini Sunrise）」，將經典調酒Santorini's Sunrise變奏為啤酒調酒，名稱並讓人聯想到經典浪漫電影「愛在黎明破曉時（Before Sunrise）」，而「酉鬼啤酒」則推出酒廠首款水果啤酒：（免吐籽）芭樂鹽小麥啤酒，以豐富果香，為中秋烤肉或下班回家小酌、更添滋趣。

成立不滿一年、已推出六款啤酒的酉鬼啤酒，實驗性強、新作頻頻。強打台灣元素、加入台灣土芭樂與屏東後灣珊瑚礁鹽釀造的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」啤酒，將源自德國十六世紀的「鹽小麥（Gose）」啤酒注入台灣精神。帶有礦物鹹味、口感偏酸是鹽小麥啤酒的風味特色，酉鬼啤酒則以本地小麥以乳酸菌發酵帶出清新酸味，再於釀造中加入土芭樂賦予更多酸甜，最後畫龍點睛用上屏東後灣的珊瑚礁鹽，勾勒出屬於島國的酸甜鮮香記憶、台味十足。

臺虎精釀第六款9.99調啤系啤酒的「情聖多里尼（Before Santorini Sunrise）」，酒瓶設計以白色的地中海建築為前景，巨大量體的葡萄柚則暗示了果香風味，而愛琴海的浪漫湛藍，更讓人在國界封閉的時刻，以味蕾神遊打卡景點。濃郁果香向來是該系列特色，而百花蜜與麥芽的回甘香氣，在加入冰塊後，更有地中海的度假氣息；此外臺虎精釀與台南知名酒吧T.C.R.C合作的「餞男醋女酸啤酒」，也將在近期回歸；以「蜜餞」為主題，再將化應子、番茄與清爽的德式酸啤Gose結合，首波上市時短期內火速斷貨，二度上市的九月，或將再掀一陣酸甜旋風。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒標設計主題的「芭樂攤姊妹花」，靈感翻玩法國寫實派與印象派之父馬奈（Édouard Manet）的畫作「女神遊樂廳的吧台（A Bar at the Folies-Bergère）」，台法混血、玩味十足。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
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加入台灣土芭樂與屏東後灣珊瑚礁鹽釀造的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」啤酒，將源自德國十六世紀的「鹽小麥（Gose）」啤酒注入台灣精神。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
加入台灣土芭樂與屏東後灣珊瑚礁鹽釀造的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」啤酒，將源自德國十六世紀的「鹽小麥（Gose）」啤酒注入台灣精神。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀大受好評的9.99調啤系再推新品「情聖多里尼（Before Santorini Sunrise）」，鮮明的葡萄柚風味、白色地中建築與海天一色，令人神遊重返地中海。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀大受好評的9.99調啤系再推新品「情聖多里尼（Before Santorini Sunrise）」，鮮明的葡萄柚風味、白色地中建築與海天一色，令人神遊重返地中海。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
二度上市、臺虎精釀與T.C.R.C合作的「餞男醋女酸啤酒」，或將再掀一波酸甜旋風。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
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十月底前，酉鬼啤酒加碼推出網路限定的「姊妹四入組」、附六包酸梅粉，模仿鹽口杯的喝法飲用。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。
十月底前，酉鬼啤酒加碼推出網路限定的「姊妹四入組」、附六包酸梅粉，模仿鹽口杯的喝法飲用。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：酒後不開車、開車不喝酒。

酒駕 屏東 珊瑚

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