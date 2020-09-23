噶瑪蘭跨界舊振南 聯手推出限量醉月禮盒

噶瑪蘭威士忌今年特別跨界聯乘舊振南，讓噶瑪蘭威士忌成為舊振南製作月餅的材料之一，首次推出中秋月餅「醉月禮盒」。

「醉月禮盒」中包含三種不同風味的威士忌月餅。第一款「噶瑪蘭珍選No.1 X威士忌椰香葡萄」，入口椰酥奶香盈溢著噶瑪蘭珍選No.1威士忌，富有熱帶水果風味與酒香，甘甜葡萄乾 點綴其中，口感豐富。

第二款「噶瑪蘭堡典威士忌X蜜桃」，使用噶瑪蘭堡典威士忌融入水蜜桃餡料，優雅乾淨的花香與清甜果香完美結合，唇齒間瀰漫著柔和細膩的甜蜜滋味。

第三款「噶瑪蘭經典威士忌X可可」採用法芙娜頂級可可，雅緻花果香氣與噶瑪蘭經典威士忌的柑橘風味交織迴盪，辛香酒氣融化在濃郁可可的甘甜中，堆疊出醇厚迷人的獨特韻味。「醉月禮盒」於全省舊振南門市限量販售。

在威士忌中秋禮盒方面，噶瑪蘭推出「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」，不僅於今年已拿下8面國際賽事金牌，更曾榮獲 WWA「世界最佳單一麥芽威士忌」殊榮。

此外，今年中新推出的「噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌No.2」，迷人花草揉合木質辛香，沉穩又層次豐富，則相當適合於中秋佳節和親朋好友共飲，不論是純飲、搭餐，或是製成調酒，是一款能同時滿足威士忌入門者與老饕味蕾的清新酒款。

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