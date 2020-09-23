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董若彤騎訂製「小機車」也太可愛了吧 Fauré Le Page上市迷彩新款

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
（左起）李元元、董若彤、張瑜秦選搭秋冬迷彩新款，董若彤示範超可愛的小型機車。圖／Fauré Le Page提供
（左起）李元元、董若彤、張瑜秦選搭秋冬迷彩新款，董若彤示範超可愛的小型機車。圖／Fauré Le Page提供

法國品牌Fauré Le Page日前發表2020最新的「ECAILLES迷彩系列」，邀請了董若彤、李元元、模特兒張瑜秦共同詮釋都會騎士的浪漫，也呈現品牌以「武裝的誘惑」延伸而出的帥氣女人味。

Fauré Le Page推出的「ECAILLES迷彩」圖騰帆布系列，象徵現代人以大膽無畏、勇往直前的精神奔走在都會中，董若彤、演員李立群的千金李元元、名模張瑜秦也變身「霹靂嬌娃」，展現全新包款，董若彤更以頎長身形做為比例尺，展現接受客製化訂作的Faure Le Page x Solex小小機車。原本生產單車的Solex（VéloSoleX），在二戰期間加上馬達變身為小型電動機車，成為輕便日用車款；Fauré Le Page創意總監Augustin de Buffévent擷取巴黎人的生活情調，與Solex打造聯名款，預訂製程大約需要1年，全車客製化，基本起價2,500歐元、約合台幣86,225元，新增裝備或包款則另計，黃藍配色搶眼俏皮。

秋冬季的迷彩系列靈感來自巴黎羅浮宮的石雕，以及巴黎街景的各種灰階色系，例如石材牆面和鋅屋頂組成的奧斯曼式灰色建築、鵝卵石等等，運用法國李昂專有的Lyonnaise絲巾印刷技法，將其展現在帆布材質上，搭襯品牌標誌性的龍鱗紋，推出Daily Battle到Dream Bag等旅行袋系列；而各式超人造型的鑰匙圈吊飾，也戴上了中古世紀的武士盔甲面具，模樣討喜。

（左起）李元元手拿Take easy都會迷彩直式托特包45,500元、董若彤選搭都會迷彩托特包49,500元、張瑜秦配襯都會迷彩旅行包69,300元。圖／Fauré Le Page提供
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沙丁魚Boum box，10萬8,900元。圖／Fauré Le Page提供
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Fauré Le Page皮革盔甲超人鑰匙圈吊飾相當可愛。圖／Fauré Le Page提供
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Fauré Le Page日前在台北舉辦新品發表會。圖／Fauré Le Page提供
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Gangsta 4cc手槍卡夾，11,500元。圖／Fauré Le Page提供
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董若彤踏上Fauré Le Page x Solex小小機車展演沙丁魚Boum box包款。圖／Fauré Le Page提供
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Calibre 21 python粉色蟒蛇皮手槍小方包，99,400元。圖／Fauré Le Page提供
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