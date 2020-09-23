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董若彤騎訂製「小機車」也太可愛了吧 Fauré Le Page上市迷彩新款
法國品牌Fauré Le Page日前發表2020最新的「ECAILLES迷彩系列」，邀請了董若彤、李元元、模特兒張瑜秦共同詮釋都會騎士的浪漫，也呈現品牌以「武裝的誘惑」延伸而出的帥氣女人味。
Fauré Le Page推出的「ECAILLES迷彩」圖騰帆布系列，象徵現代人以大膽無畏、勇往直前的精神奔走在都會中，董若彤、演員李立群的千金李元元、名模張瑜秦也變身「霹靂嬌娃」，展現全新包款，董若彤更以頎長身形做為比例尺，展現接受客製化訂作的Faure Le Page x Solex小小機車。原本生產單車的Solex（VéloSoleX），在二戰期間加上馬達變身為小型電動機車，成為輕便日用車款；Fauré Le Page創意總監Augustin de Buffévent擷取巴黎人的生活情調，與Solex打造聯名款，預訂製程大約需要1年，全車客製化，基本起價2,500歐元、約合台幣86,225元，新增裝備或包款則另計，黃藍配色搶眼俏皮。
秋冬季的迷彩系列靈感來自巴黎羅浮宮的石雕，以及巴黎街景的各種灰階色系，例如石材牆面和鋅屋頂組成的奧斯曼式灰色建築、鵝卵石等等，運用法國李昂專有的Lyonnaise絲巾印刷技法，將其展現在帆布材質上，搭襯品牌標誌性的龍鱗紋，推出Daily Battle到Dream Bag等旅行袋系列；而各式超人造型的鑰匙圈吊飾，也戴上了中古世紀的武士盔甲面具，模樣討喜。
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