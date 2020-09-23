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米其林版的「鎮江精釀」！天香樓創「杭式醬料啤酒」
台灣米其林指南唯一杭州料理摘星的台北亞都麗緻大飯店天香樓，再推新舉，與勇奪海內外多項大獎的台灣在地精釀品牌《啤酒頭釀造》合作，打造獨具天香樓代表意義的「鎮江精釀」；此款「杭式醬料啤酒」佐餐，也創造玩味新話題。
台北亞都麗緻大飯店天香樓屢有新意，日前培訓專屬侍茶師，酒單更連年獲得美國葡萄酒權威評鑑雜誌《Wine Spectator》Best of Award of Excellence兩個酒杯最佳卓越獎肯定。為豐富佐餐的多元性，與台灣在地精釀品牌《啤酒頭釀造》合作，打造獨具天香樓代表意義的「鎮江精釀」。
天香樓「鎮江精釀」以愛爾蘭無甜味烈性黑啤酒(Dry Stout)為基底，深色麥芽帶來濃厚烘烤氣息，陳年鎮江醋渾厚溫潤、微酸風味則在尾韻襲來，與啤酒花的苦香達到完美風味平衡。鎮江醋原本是調味醬料，釀造成啤酒後，在搭餐上擁有更豐富的多元性與包容力，此外，鎮江精釀帶酸味具有解膩效果，與炸物、紅燒料理等厚重佳餚格外合適，若搭配烹調清雅的海鮮，則能突顯鮮甜滋味。
「鎮江精釀」即日起限量販售，每瓶250元/330ml，並提供內用生啤酒選擇，每杯250元/330ml。10月31日前，瓶裝與生啤皆享8折限時優惠。電話：02-2597-1234。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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