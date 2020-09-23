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濾袋研磨咖啡也能喝冰的！雀巢金牌可「自製冷萃咖啡」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
上班族不必在中午頂著豔陽外出購買冰咖啡，居家辦公者也可以一邊工作、一邊創作專屬的冰萃咖啡。圖／雀巢提供
上班族不必在中午頂著豔陽外出購買冰咖啡，居家辦公者也可以一邊工作、一邊創作專屬的冰萃咖啡。圖／雀巢提供

即便入秋，豔陽依舊高高掛，近年崛起的冷萃咖啡也帶動冰飲咖啡的新風潮。雀巢金牌咖啡在台推出首款冰萃濾袋研磨咖啡，從選豆、烘焙、到研磨，打造可直接冰水萃取、帶有果香層次風味冰咖啡，消費者還可依照個人濃淡偏好調整萃取時間及水量，從1小時的清爽、到12個小時後的香醇，各有所愛。

2020年迎來史上最熱的夏天，也帶動冰飲咖啡市場。根據雀巢咖啡事業部2020年研究調查發現，冰飲咖啡佔消費者咖啡總飲用杯數近4成，比起2016年大幅增加11%。冰飲咖啡市場的蓬勃發展，可從咖啡館超商陸續推出各式冷萃咖啡、冷泡咖啡、冰滴咖啡、冰釀咖啡等，看出端倪。

雀巢咖啡看好商機，完成首款冰萃濾袋研磨咖啡，以專屬工法打造出富有層次的甘甜醇厚風味，且可依個人喜好調整濾袋浸泡的萃取時間及水量，讓萃取時間更多了彈性變化。冰萃濾袋研磨咖啡直接加入冷水萃取，能依偏好製作個人化口感，加入檸檬、糖、鮮乳等，重現席捲連鎖咖啡店熱銷榜單的風味。

雀巢冰萃濾袋研磨咖啡即日起於家樂福販售，10月中全聯也可以購買。配合新品上市，即日起至10月5日，於家樂福購買雀巢冰萃濾袋咖啡一盒8袋，限時優惠價99元（原價170元）。

加入檸檬汁及適量糖，即成冰萃西西里咖啡。圖／雀巢提供
加入檸檬汁及適量糖，即成冰萃西西里咖啡。圖／雀巢提供

咖啡館 家樂福 超商

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