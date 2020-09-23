優良暨資深典範醫事人員頒獎 桃療醫檢師及藥師獲獎

衛生福利部日前舉辦「第六屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚對民眾健康有卓著貢獻的醫事人員。衛生福利部桃園療養院藥師謝乙卉獲得「閃亮新人獎」、醫檢師吳欣薇榮獲「優良獎」。

桃療表示，獲頒「閃亮新人獎」的藥師謝乙卉，服務僅2年多，任職期間不斷嘗試和挑戰新的事物，積極參加民眾活動講課，致力於讓建立民眾正確用藥觀念、習慣及了解安全用藥的重要性。

慢性精神病人常因疾病導致認知功能降低，自我照顧能力不佳，往往對疾病和藥物治療認識不足，謝乙卉說，這容易導致患者服藥劑量、頻次不正確或服藥順從性不佳等問題，進而影響疾病症狀不穩定，常須重複進出急診及住院。

謝乙卉認為，藥師需要適時提供相關用藥指導、藥物資訊及衛教，雖然患者剛開始對藥物的不了解會擔心，但是耐心教導他們，患者的一句「藥師你真好，謝謝你教我」，是她工作上最大的動力。

桃療指出，榮獲「優良獎」的醫檢師吳欣薇，自1998年從日本求學回國便進入桃療工作，平常除了吸收檢驗新知外，還學習心電圖、腦波、顱磁刺激，不讓自己被時代淘汰，積極讓自己成為擁有多功能的檢驗師。

吳欣薇說，在桃療執業除要與時俱進學習外，更要勇敢面對精神病患者的言語攻擊、騷擾甚至是暴力攻擊，從一開始的害怕恐懼，到現在已經可以心平氣和地安撫患者。

另外，吳欣薇更感謝長官、家人對她們的工作給予支持與包容，也要感謝這一路走來所服務的患者和工作夥伴，讓她在工作上能發揮所長。