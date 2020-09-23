豬扒包＋絲襪奶茶當早餐！Q Burger推8款港澳風餐點

許多人都喜歡香港、澳門的茶餐廳餐點。連鎖早午餐「Q Burger」本季以港澳茶餐廳的經典料理為基礎，推出澳門豬扒包、冰火菠蘿油、絲襪奶茶等8款「港澳好好味」早餐與飲品，增添民眾吃早餐的變化感。為慶祝新品上市，10月9日還將舉行抽獎活動，將免費送出100個豬扒包。

創立於2013年的Q Burger，目前在全台已超過200間門市，提供多元化的早午餐餐點。本次新推出的一系列港澳餐點中，「澳門豬扒包」選用祕製醬汁醃製的厚切豬扒，搭配焦糖洋蔥、生菜與軟法麵包，帶來記憶中的澳門味，每份65元。「豬扒歐姆蛋三文治」同樣是以厚切豬扒，配上蕃茄、生菜、歐姆蛋，夾入現烤吐司中登場，每份59元。至於「花生培根歐姆蛋三文治」，透過香煎培根、歐姆蛋與花生醬的搭配，帶來甜鹹交錯的滋味，每份49元。

高人氣的「冰火波蘿油」，將溫熱的菠羅包夾入冰涼的厚奶油，帶來冰熱融合的口感，每份39元。另外還有煉乳、花生醬與花生角組合而成的「奶醬花生厚多士」，每份39元。同時店內也供應凍檸茶、絲襪奶茶、港式鴛鴦等極具港澳代表性的飲品，每杯35元起。

為慶祝新品及雙十連假，10月9日至10月25日期間，凡參與Q Burger粉絲團互動活動，就有機會抽中澳門豬扒包＋飲品的限定套餐一組，共計送出100組。