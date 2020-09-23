免費玩全球首發！卡地亞PASHA DE CARTIER探索自我特展

精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）的腕表，以裝飾藝術風格的幾何手法探索表殼美學，隨著時代演進，始終人氣不墜。今年，誕生於1985年的經典之作Pasha de Cartier搭載可自行拆換表帶的QuickSwtich系統重新登場，以更貼近時代脈動的方式重新演繹這個向來屬於時代成功者的腕表系列。卡地亞為此特地推出PASHA DE CARTIER探索自我特展，讓以新世代的語彙讓人重新認識這個獨特的經典。

全球第一場的PASHA DE CARTIER探索自我特展，將於10月9日至10月11日在華山1914文創產業園區—東2D館舉辦，為期3天，透過概念性裝置與互動遊戲完整呈現 Pasha 標誌性的設計靈感與細節。在入場感受方圓光束的洗禮後，藉由Pasha新世代形象大使如王嘉爾、雷米馬利克（Rami Malek）的啟發，重新定義成功。活動可事前上網於http://generationpasha.com.tw預約，取得Fast Pass 快速通關入場憑證。