江戶勝跨界「瞞著爹」聯手玩創意 壽司主廚變身模特兒秀秋冬新品

服飾品牌江戶勝（EDO KATSU）攜手日料名店「瞞著爹」玩創意，打造淺草食堂讓壽司主廚變身模特兒展演秋冬新品，復刻百年前食堂文化，讓人驚艷。而LEVI'S在邁入秋季時，添入永續纖維推出升級版的+Levi’s® Flex Eco Performance褲款，凸顯彈性機能還能友善環境。

台灣EDWIN旗下的流行服飾品牌江戶勝，以主打正統日式格調為訴求，所以秋冬新款延續了同樣概念，自浮世繪中獲得啟發，結合擅長的丹寧製作工藝。但這季的形象展現格外不同，江戶勝選擇和日料名店「瞞著爹」合作，打造了一日限定的「淺草食堂」，重現以庶民為主的飲食文化。因此，讓主廚們紛紛都換上了江戶時代廣泛被當作工作服使用的「半纏」褲裝，下擺兩側也增加收納口袋，增加流行性與實穿性，因為採用靛藍染的厚磅針織面料，同樣具有丹寧服飾色落特性。上衣部份也利用了浮世繪中食物的圖案來呈現，再次緊扣「淺草食堂」的主題。

江戶勝秋冬系列上衣部份也利用了浮世繪中食物的圖案來呈現，緊扣「淺草食堂」的主題。圖／EDO KATSU提供

而LEVI'S在春夏時推出Flex Jeans褲款，以高度的彈力著稱，而新一季的到來，品牌再添入永續纖維，打造出全新的+LEVI'S® Flex Eco Performance機能褲。升級版的採用了環保面料TENCELTM LYOCELL製成，彈力並再提升30%，在排汗性與透氣等機能都有顯著改變。並推出最為適合亞洲人身形的錐形褲款 512™ 與502™ ，修飾臀部與大腿，而褲腳漸收設計則可拉長整體比例，多種色彩及洗色選擇。另外，經典款的511™修身窄管，則搭配洗色及破壞設計；以及直筒款的514™，以強化視覺延伸的方式，能為腿型修飾達到加分效果。

LEVI'S在邁入秋季時，添入永續纖維推出升級版的+Levi’s® Flex Eco Performance褲款，凸顯彈性機能還能友善環境。圖／LEVI'S提供

+LEVI'S® Flex Eco Performance 514直筒褲4,390元。圖／LEVI'S提供

+LEVI'S® Flex Eco Performance 511修身窄管褲4,390元。圖／LEVI'S提供

+LEVI'S® Flex Eco Performance 512修身錐形窄管褲4,390元。圖／LEVI'S提供

+LEVI'S® Flex Eco Performance 512修身錐形窄管褲4,390元。圖／LEVI'S提供