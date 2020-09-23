特斯拉Model X「無限里程自駕」 台北萬豪10月限定

出國旅遊尚未解封，全民瘋國旅的時刻，觀光旅遊業者也得推陳出新搶商機。台北萬豪酒店推出以話題車款「自駕兜風」的住房專案，入住期間享特斯拉Tesla酷炫車款Model X無限自駕，可入住台北萬豪景色絕佳的天際景觀客房，再送尊榮貴賓廳使用權。

台北萬豪「馳騁天際」住房專案，周日至周五入住每晚7,288元、周六入住每晚8,288元(價格已含稅及服務費)，10月1日至10月31日開放入住(販售日期至10月30日為止)，並特別選用特斯拉擁有上掀「鷹翼門」、外型酷炫的車款Model X，於入住期間(入住日下午3點至退房日中午12點)享無限里程自駕，入住的天際景觀客房保證看得到台北101美景。