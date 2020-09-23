2020旗美馬拉松 報名熱烈延長至10月20日

「2020旗山美濃馬拉松」官方粉絲專頁 近日收到許多跑友訊息期盼延長報名時間，經主辦單位聯合數位文創討論後將配合開放賽事報名時間至二Ｏ二Ｏ年十月二十日，感謝各地跑團、跑友熱情相挺，歡迎各地跑友們把握最後時間至 報名網址 報名，以免向隅。

高雄旗山為香蕉大本營，過往在補給供應上有香蕉湯、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲等，今年更大幅度加入美濃特色美食，如美濃粄條、美濃客家美食坊糕點、美濃野蓮土司等，選用在地農特產且鹹甜都有，滿足不同口味喜好、無限補給，讓跑友邊跑邊嚐盡道地好滋味。除外也有在地特色DIY體驗活動可供跑友安排高雄二日遊行程，速預約報名在賽前FUN遊旗山、搶先喝上阿嬤咖啡館的人情味。報名專線：（07）6692382，詳請上 「旗美馬拉松」官方粉絲專頁 查看。

2020結束倒數中，是時候做出改變扭轉戰局，急起挑戰升級版的旗美馬拉松，讓自己慢跑於美濃客家夥房間，享受身體與風景的對話、徜徉在山城小鎮中，擁抱當地湖光山色之美。本屆帶著嶄新的風貌，結合兩地形形色色的美食與人文，歡迎跑友們揪團來感受南臺灣在地熱情。現在就報名卡位，呼朋引伴跑起來，一起樂享健康新生活！