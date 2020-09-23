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膠囊保養霸主雅頓推新品！保濕膠囊拯救秋冬乾燥季

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
美容專家示範如何使用雅頓HA白金澎潤保濕膠囊。圖／雅頓提供
美容專家示範如何使用雅頓HA白金澎潤保濕膠囊。圖／雅頓提供

一提到膠囊保養，一定會想到箇中霸主伊麗莎白雅頓，在1990年推出時空膠囊，首創單顆膠囊劑型保養，一次使用一顆，還能保持產品活性，也陸續推出超進化黃金導航膠囊、玫瑰金抗痕膠囊等，2020年雅頓則宣布推出全新「HA白金澎潤保濕膠囊」，拯救大家在秋冬季節的肌膚乾燥問題。

許多人在秋冬季，因為臉部缺水，甚至導致細紋出現，而保養最重要就得先要保濕，肌膚水潤，也能減少乾燥細紋的產生，而澎潤則可看來逆齡，所以一定要先好好保濕。

雅頓的HA白金澎潤保濕膠囊，在膠囊中封存的玻尿酸與分子釘，雅頓台灣區總經理馬敏桂表示，「由玻尿酸吸收水分，而強化肌膚的分子釘則負責將水分鎖住，打造出雙重鎖水保濕配方」，而且因為封存在可生物分解的膠囊中，每次擠出都是最具活性的成分。

膠囊中有的是超微細分子玻尿酸，比傳統玻尿酸小500倍，更能夠快速吸收，讓肌膚保濕，回復活力，分子釘能強化修護肌膚屏障，還搭配生薑精萃、植物潤膚油，加強防止水分散失。

使用時，可分為兩次使用，先擠出半顆的量，以指腹搓揉產生溫熱，均勻的按壓在額頭、臉頰、下巴，由內往外輕柔按摩，另外半顆的量，同樣溫熱後，以單手按壓於肩頸與胸口肌膚。

雅頓HA白金澎潤保濕膠囊／30顆2,000元／60顆3,850元。圖／雅頓提供
雅頓HA白金澎潤保濕膠囊／30顆2,000元／60顆3,850元。圖／雅頓提供
雅頓代言人張鈞甯。圖／雅頓提供
雅頓代言人張鈞甯。圖／雅頓提供
美容專家示範如何使用雅頓HA白金澎潤保濕膠囊。圖／雅頓提供
美容專家示範如何使用雅頓HA白金澎潤保濕膠囊。圖／雅頓提供
雅頓HA白金澎潤保濕膠囊／30顆2,000元／60顆3,850元。圖／雅頓提供
雅頓HA白金澎潤保濕膠囊／30顆2,000元／60顆3,850元。圖／雅頓提供

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