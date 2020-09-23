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不怕壞天氣！LYOPAR防水機能背包陪你穿梭都市叢林
秋老虎天氣總是陰晴不定，出門前還是大晴天，走去搭車的路上忽然滂沱大雨，不但淋濕行囊也澆熄了好心情，忍不住在心裡抱怨「又被天氣預報騙了」。這樣的場景是否很熟悉？為了成就一趟完美旅程，不只規劃行程需要做足功課，行前裝備的選擇也十分重要。面對無法掌控的天氣，多數消費者偏好具有防水功能的機能型裝備，讓行程更加自在從容。
現於嘖嘖募資中的「LYOPAR防水機能背包」，設計團隊的研發初衷即為創造一個適用於各式生活場景的萬用包款。綜合旅行、商務通勤、戶外活動、攝影等需求，27L超大容量搭配系統收納設計，內含19個收納層及3個快取口袋，可更便利、直覺拿取常用物品；背包表面採用防潑水布料及YKK防水拉鍊，筆電專屬隔層使用高質感絨毛內襯，雙層保護收納3C產品更安心。
乾濕分離的隱藏式內袋設計，不僅可用來裝運動後的髒衣、濕毛巾，甚至可平放收納一雙運動鞋，拉上拉鍊即成為獨立的抑臭抗菌鞋層，有效防止異味接觸背包內其他物品。無論是旅行中的換洗衣物、機車族的雨衣雨褲，或是去健身房需更換的室內運動鞋、泳衣，都可直接放入乾濕分離層，輕鬆隨身攜帶。
另一項值得注目的獨特設計在於背包表面的X型束帶，可自由調節長度，切換手提、肩背兩種背法；更可將籃球、瑜珈墊、攝影腳架、滑板等裝備，以帶扣束緊固定於表面，延伸收納、擴充背包承載量，同時得以解放雙手，行走中顯得俐落有型。
「LYOPAR防水機能背包」於9/23在嘖嘖募資平台上線，並推出限量超早鳥優惠方案。更多詳情請至嘖嘖官網查詢。
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