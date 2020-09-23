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巴黎與倉敷的相遇 寶詩龍Quatre Jean概念高級珠寶

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Quatre Jean系列由創意總監Claire Choisne結合「丹寧布」與鑽石，完成一項大膽、令人驚豔的實驗之作。圖 / Boucheron提供。
Quatre Jean系列由創意總監Claire Choisne結合「丹寧布」與鑽石，完成一項大膽、令人驚豔的實驗之作。圖 / Boucheron提供。

法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）2020動作頻頻，除宣布品牌代言人昆凌加入寶詩龍珠寶家族，並帶來結合活力印象的單寧，打造出Quatre系列的第五個子系列：Quatre Blue；今日品牌再發表兩件概念高級珠寶Quatre Jean珠寶手鐲與指環，展現優雅但敢於冒險、自由且不羈的法式浪漫精神。

Quatre Jean系列由創意總監Claire Choisne結合「丹寧布」與鑽石，將兩者看似殊異的元素，完成一項大膽卻令人愛不釋手的實驗之作。承襲Quatre系列富有實驗精神與玩趣的概念，Quatre Jean揉合了羅緞直線刻紋（Grosgrain）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris），再以丹寧布料披上了名為勇敢的質地表情。

而雖然Quatre Jean屬於Quatre系列延伸而出的高級珠寶系列，但因為是概念系列並無對外販售，相形之下，屬於日常珠寶的Quatre Blue系列則輕易可得，混搭黃金、玫瑰金、白金750材質和藍色高精密陶瓷的戒指、項鏈或長項鍊，展現Boucheron女子的輕快、奢華與活力日常。

雖然Quatre Jean為概念高級珠寶，但日常珠寶則有Quatre Blue戒指，可輕鬆搭配造型，約20萬8,000元。圖 / Boucheron提供。
雖然Quatre Jean為概念高級珠寶，但日常珠寶則有Quatre Blue戒指，可輕鬆搭配造型，約20萬8,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Quatre Jean指環以鋪鑲美鑽的白金為線、丹寧為表情，呈現豐富層次。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Quatre Jean指環以鋪鑲美鑽的白金為線、丹寧為表情，呈現豐富層次。圖 / Boucheron提供。
將強烈、粗獷、活力的單寧與鑽石、貴金屬結合，以Quatre Jean概念高級珠寶，為Quatre系列再添話題。圖 / Boucheron提供。
將強烈、粗獷、活力的單寧與鑽石、貴金屬結合，以Quatre Jean概念高級珠寶，為Quatre系列再添話題。圖 / Boucheron提供。
大膽、玩趣的創意總監Claire Choisne，正是這次Quatre Jean實驗系列的重要推手。圖 / Boucheron提供。
大膽、玩趣的創意總監Claire Choisne，正是這次Quatre Jean實驗系列的重要推手。圖 / Boucheron提供。

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