巴黎與倉敷的相遇 寶詩龍Quatre Jean概念高級珠寶

法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）2020動作頻頻，除宣布品牌代言人昆凌加入寶詩龍珠寶家族，並帶來結合活力印象的單寧，打造出Quatre系列的第五個子系列：Quatre Blue；今日品牌再發表兩件概念高級珠寶Quatre Jean珠寶手鐲與指環，展現優雅但敢於冒險、自由且不羈的法式浪漫精神。

Quatre Jean系列由創意總監Claire Choisne結合「丹寧布」與鑽石，將兩者看似殊異的元素，完成一項大膽卻令人愛不釋手的實驗之作。承襲Quatre系列富有實驗精神與玩趣的概念，Quatre Jean揉合了羅緞直線刻紋（Grosgrain）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris），再以丹寧布料披上了名為勇敢的質地表情。