屏東太平洋百貨增建3層 將引進影城、宴會廳

屏東太平洋百貨深耕在地23年，原受到屏東機場禁限建僅7樓層，後開闢Sunny Park日光廣場主打餐廳美食，多年前機場限建解封，主建築往上增建8、9、10樓，近期從百貨外觀看到增建樓層，也因百貨整體規畫，原位在7樓的誠品將移到5樓，從原本360坪規模變成200坪，誠品預估11月搬家，未來增建樓層，將朝影城、宴會廳模式進駐，仍在洽談中。

屏東太平洋百貨在C棟擴建3樓層，將朝影城、宴會廳，從屏東公園方向看，已經可以看到增建樓層外觀，未來若順利引進影城，屆時屏東市將有3座電影院。

屏東太平洋百貨在地經營23年，主打家庭消費，看好屏東消費潛力、進駐屏東車站、潮州車站商場，本館與二館SunnyPark日光廣場的年營業額約23億元，屏東驛站商場約4億元；機場禁限建解封後，也加碼投資，規畫增建8、9、10樓。

從屏東公園方向看，外觀上逐漸看到雛形，由於百貨公司整體櫃位調整，位在7樓的誠品書店將在11月時移到5樓，原本7樓空間將配合8到10樓的增建，重新規畫，未來將朝影城、宴會廳模式進駐，希望能吸引更多年輕人。誠品將從7樓原本360坪，移到5樓變成200坪，誠品當初進駐屏東太平洋百貨時櫃位在4樓。