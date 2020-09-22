LINE TAXI將推多元計程車 可新增緊急聯絡人安全再升級
線上叫車可輕鬆掌握司機、車輛與行車路線狀況，行動支付秒付款下車、零接觸的安全便利性，加上不定期推出的優惠方案，都讓叫車平台在疫情期間逆勢翻紅，越來越成為民眾搭乘計程車時的首選。
由LINE與台灣新創團隊TaxiGo攜手打造的「LINE TAXI」，22日首度公開成立1年以來的營運表現，合作車隊TaxiGo車輛數突破6,500輛，成長迅速翻倍、註冊用戶數超過100萬、搭乘人數成長3倍、搭乘趟次更成長3.6倍，顯示LINE TAXI不僅擴大用戶數量，更持續提高用戶對平台的黏著度。迎接下一個周年，LINE TAXI除了宣布最快將於今年第4季正式全面上路LINE TAXI PLUS多元化計程車服務之外，更將陸續上線3項新功能，包括「日日搭送禮」、雙向評分功能新增「封鎖司機」選項，與即將上線的「安全支援中心」。
為提升乘客的搭乘安全，並讓乘客在行程中若遇到危急狀態時可快速通報，LINE TAXI即將上線「安全支援中心」，乘客可預先在系統中設定緊急聯絡人，在緊急時刻可快速選擇撥打110報案、簡訊報案，或是通知緊急聯絡人，並同步自動傳送詳細乘車資訊與行程路線，迅速準確對外求援。而針對經常搭車的重度使用者，是LINE TAXI也推出「日日搭送禮」乘車優惠方案，最低6.6折，用戶可直接購買趟趟享受最高50元乘車優惠，購買後還可用LINE訊息送給LINE好友一起使用。另外，現在乘客還多了「封鎖司機」選項，避免再遇到不對盤的司機。
即日起至10月4日活動期間，輸入「中秋節快樂」即可得乘車券15元乙張。9月29日起至10月31日活動期間，於LINE TAXI官方帳號（ID: @linetaxi）點選「星際驚喜包」，即可分享禮物盒（內含10份禮物）給LINE好友，有機會獲得飯店住宿券、WorldGym健身俱樂部6個月免費運動會籍等好禮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言