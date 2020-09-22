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LINE TAXI將推多元計程車 可新增緊急聯絡人安全再升級

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
LINE TAXI舉辦上線1周年媒體活動，首度公開營運成績並發表新功能。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI舉辦上線1周年媒體活動，首度公開營運成績並發表新功能。圖／LINE TAXI提供

線上叫車可輕鬆掌握司機、車輛與行車路線狀況，行動支付秒付款下車、零接觸的安全便利性，加上不定期推出的優惠方案，都讓叫車平台在疫情期間逆勢翻紅，越來越成為民眾搭乘計程車時的首選。

LINE與台灣新創團隊TaxiGo攜手打造的「LINE TAXI」，22日首度公開成立1年以來的營運表現，合作車隊TaxiGo車輛數突破6,500輛，成長迅速翻倍、註冊用戶數超過100萬、搭乘人數成長3倍、搭乘趟次更成長3.6倍，顯示LINE TAXI不僅擴大用戶數量，更持續提高用戶對平台的黏著度。迎接下一個周年，LINE TAXI除了宣布最快將於今年第4季正式全面上路LINE TAXI PLUS多元化計程車服務之外，更將陸續上線3項新功能，包括「日日搭送禮」、雙向評分功能新增「封鎖司機」選項，與即將上線的「安全支援中心」。

為提升乘客的搭乘安全，並讓乘客在行程中若遇到危急狀態時可快速通報，LINE TAXI即將上線「安全支援中心」，乘客可預先在系統中設定緊急聯絡人，在緊急時刻可快速選擇撥打110報案、簡訊報案，或是通知緊急聯絡人，並同步自動傳送詳細乘車資訊與行程路線，迅速準確對外求援。而針對經常搭車的重度使用者，是LINE TAXI也推出「日日搭送禮」乘車優惠方案，最低6.6折，用戶可直接購買趟趟享受最高50元乘車優惠，購買後還可用LINE訊息送給LINE好友一起使用。另外，現在乘客還多了「封鎖司機」選項，避免再遇到不對盤的司機。

即日起至10月4日活動期間，輸入「中秋節快樂」即可得乘車券15元乙張。9月29日起至10月31日活動期間，於LINE TAXI官方帳號（ID: @linetaxi）點選「星際驚喜包」，即可分享禮物盒（內含10份禮物）給LINE好友，有機會獲得飯店住宿券、WorldGym健身俱樂部6個月免費運動會籍等好禮。

LINE TAXI Plus多元計程車為首家取得多元化計程車免裝錶計費審核的台灣叫車平台，7月底起已在台北市區試營運，預計最快今年第4季正式上路。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI Plus多元計程車為首家取得多元化計程車免裝錶計費審核的台灣叫車平台，7月底起已在台北市區試營運，預計最快今年第4季正式上路。圖／LINE TAXI提供
即將推出安全支援中心新功能，可於緊急狀況下迅速通知指定緊急聯絡人或快速報案。圖／LINE TAXI提供
即將推出安全支援中心新功能，可於緊急狀況下迅速通知指定緊急聯絡人或快速報案。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI會中宣布3項新功能，針對重度用戶推出的「日日搭送禮」即日起正式上線。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI會中宣布3項新功能，針對重度用戶推出的「日日搭送禮」即日起正式上線。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI新增雙向評分功能，遇到不良服務可「封鎖司機」。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI新增雙向評分功能，遇到不良服務可「封鎖司機」。圖／LINE TAXI提供
為了升級乘客搭乘安全，LINE TAXI「安全支援中心」將在近期上線。圖／LINE TAXI提供
為了升級乘客搭乘安全，LINE TAXI「安全支援中心」將在近期上線。圖／LINE TAXI提供

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